Прошедший мимо Киева циклон лишь напугал столицу крылом фронта и оставил ее на границе "между снегом и не снегом". Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Циклон немного напугал столицу и буквально крылом фронта чиркает Киев - и все. То есть, Киев на микроскопической границе между снегом и не снегом", - пишет в соцсети синоптик и публикует карты, на которых видно, где в Украине дождь, а где - снег.



"В общем все по прогнозу, так что жаловаться не буду. И киевские водители также счастливы, что снег не сыплет", - добавляет Диденко.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики дали прогноз погоды на февралеь для Киева, Одессы, Харькова и Львова.

Также мы сообщали, что февраль в Украине начнется снегом, дождями и гололедом.