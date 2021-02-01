На Донбассе во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов исчез украинский военный. Пропажу обнаружили еще вечером 28 января.

Однако о происшествии пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила в Фейсбуке 1 февраля.

Как сказано в записи в соцсети, 28 января во время проверки личного состава в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было выявлено отсутствие военнослужащего. Военная служба правопорядка и правоохранительные органы сразу приняли меры по его розыску. Однако результатов они не дали.

Как удалось установить, военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы.

Сослуживцы характеризуют пропавшего как человека исключительно спокойного и взвешенного, конфликтных ситуаций у него ни с кем не было.

"По имеющейся информации, военнослужащий находится на территории, неподконтрольной правительству Украины. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.

В один день с официальным заявлением ВСУ появилось сообщение представителя "ДНР", который заявил, что рядовой Анатолий Тараненко, служивший в механизированном батальоне 1-й танковой бригады ВСУ, обратился к "народной милиции" "ДНР" с просьбой защитить его от сослуживцев.

"С целью сохранения жизни украинского гражданина во взаимодействии с силовыми ведомствами республики 28 января проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию рядового Анатолия Тараненко", - сказал "заместитель начальника управления Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.

Как рассказал рядовой, над ним издевались три сержанта. Они отбирали у него деньги.

Пока точно неизвестно, об одном и том же случае заявили в "ДНР" и в ВСУ. Но, не исключено, что Тараненко и есть тот самый пропавший солдат.

Как писала "Страна", в декабре на Донбассе тоже пропал украинский военный. Как выяснилось, он попал в плен, находясь под наркотиками.

А позапрошлой весной в зоне ООС украинский военный пропал во время боя.