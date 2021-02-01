117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, которые получит Украина в рамках глобальной программы COVAX, будут распределены между медицинскими работниками. Также одними из первых прививку сделают члены бригад по иммунизации, которые будут вакцинировать украинцев в дальнейшем.

Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

"117 000 доз вакцины будут распределены для иммунизации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19, и членов бригад по иммунизации, которые будут проводить вакцинацию населения", - говорится в сообщении.

Также в ЦОЗ напомнили, что в течение первого полугодия, начиная с февраля, Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.

"Таким образом, уже в феврале должен начаться вакцинация первой приоритетной группы. Кампания по вакцинации в Украине будет проводиться в 5 этапов, в течение которых будет вакцинировано 9 приоритетных групп населения", - заявили в ЦОЗ.

В течение прививочной кампании будут задействованы все имеющиеся в стране пункты прививок и 350 мобильных бригад (1 на 100 000 населения). В состав бригады входят 1 врач, 1 резервный врач, 2 медицинские сестры, 1 резервная медицинская сестра и 1 водитель. Всего в них будут задействованы около 2 200 специалистов.

Напомним, согласно плану Кабмина, в Украине на первом этапе вакцинации прививку получат 367 тысяч человек.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что если в Украину прибудут одновременно вакцины Pfizer и китайская Sinovac, о поставках которой власти договорились в прошлом году, то прививать медиков сначала будут первой.