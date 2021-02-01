В Киеве задержали трех человек из преступной группы, которая занималась сбытом и хранением огнестрельного оружия на территории столичного региона.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

Согласно материалам следствия, нелегальный бизнес организовали двое киевлян и житель Киевской области - бывший сотрудник спецотряда МВД Украины.

В субботу, 30 января, правоохранители задержали указанных лиц вблизи с. Лютеж Вышгородского района Киевской области во время сбыта ручного противотанкового гранатомета за 1 800 долларов США. Ранее оперативники задокументировали факт сбыта указанными лицами автомата "АКС - 74У" с патронами за 84 тысячи гривен.

В ходе обысков в домах и автомобилях участников группы правоохранители изъяли предмет, похожий на пулемет, значительное количество патронов к огнестрельному оружию, гранаты и холодное оружие.

Трем лицам также сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Ранее мы писали, что жителю Черкасской области грозит тюрьма за хранение оружия и взрывчатки.

Также рассказывали, что в Киевской области выявили нарколабораторию, где нашли оружие.