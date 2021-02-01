Народный депутат Александр Дубинский, которого 1 февраля на заседании фракции исключили из "Слуги народа" 198 голосами из 236, прокомментировал решение коллег.

Парламентарий опубликовал комментарий в своем Фейсбуке.

Он назвал это голосование чистым фарсом, так как оно было тайным от самого Дубинского и избирателей, нарушило "все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы".

"К сожалению, события последних трех недель ярко и отчётливо продемонстрировали истинное лицо актёров на политической сцене Украины. И в президентском офисе, и у нас в парламенте. Перейдены все возможные красные линии", - написал нардеп.

Он предрек, что за сегодняшнее решение политикам придется отвечать.

"То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Ещё раз для всех повторяю - это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит", - считает Дубинский.

В конце он призвал коллег не выходить из фракции в знак его поддержки.

"Я лично прошу всех во фракции, кто поддерживает меня, не выходить из этой фракции в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться оградить президента от пути в пропасть, куда ведёт его нечистоплотное окружение.

Потому что вместе с президентом в эту пропасть идёт и наша страна", - резюмировал нардеп.

В беседе с журналистами после заседания фракции Дубинский также сказал, что после того как в Верховной Раде официально объявят о его исключении из фракции (а это скорее всего произойдёт во вторник), он будет внефракционным народным депутатом.

Как писала "Страна", 11 января США объявили о введении санкций против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы". Под санкции подпали семь человек, в том числе Дубинский.

Вскоре после этого президент Владимир Зеленский пообещал американцам открыть уголовные дела на депутатов Андрея Деркача и Дубинского.