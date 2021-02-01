Сегодня, 1 февраля, народного депутата Александра Дубинского исключили из "Слуги народа".

Решение было принято на заседании фракции. "За" проголосовали 198 депутатов, 29 были "против", 19 воздержались. При этом пока он не теряет места в комитете.

Поводом стало решение Министерства финансов США от 11 января. Документом этого ведомства вводились санкции против против семи украинцев, включая Александра Дубинского.

Конкретно о Дубинском американцы постановили такое: "за прямое или косвенное участие, спонсирование, утаивание или иным образом соучастие в иностранном влиянии на выборах в Соединенных Штатах".

Сам Дубинский уходить из фракции отказывался. В "Слуге народа" разделились мнения, нужно ли исключать за это коллегу или нет. На заседании 25 января Дубинскому и его единомышленникам удалось убедить однопартийцев, что выгонять его не надо.

Тем не менее, в вышедшем накануне в выходные интервью Владимир Зеленский анонсировал уголовное дело против Дубинского. А в понедельник вечером его лишили членства в президентской фракции.

"Страна" публикует реакцию на это самого Дубинского, политиков и лидеров мнений, а также прогнозы по развитию ситуацию во фракции.

Реакция Александра Дубинского

Сам Дубинский сегодняшнее решение коллег назвал трусливым и подлым. И указал, что вместе с президентом страна идет в пропасть.

"Текст, который даже не дали произнести уже бывшие коллеги по "фракции". Панически испугавшись.Трусость и подлость. В одном флаконе.

Уважаемые и неуважаемые коллеги!

К сожалению, события последних трёх недель ярко и отчётливо продемонстрировали истинное лицо актёров на политической сцене Украины.

И в президентском офисе, и у нас в парламенте. Перейдены все возможные красные линии.

Провокации устраиваются даже перед американским посольством. А во фракции пытаются использовать мошеннические методы для получения нужных кому-то результатов.

Результатов, которые ничего общего с интересами украинского народа не имеют.

То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны.

Ещё раз для всех повторяю - это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом.

Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит.

Вы можете огласить результаты тайного от Дубинского и избирателей голосования, можете нарушать все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы.

Я не желаю, чтобы страна жила в искусственно навязанной кем-то повестке дня и не решала те важнейшие проблемы, которые, прежде всего, волнуют наших избирателей.

Я лично прошу всех во фракции, кто поддерживает меня, не выходить из этой фракции в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться оградить Президента от пути в пропасть, куда ведёт его нечистоплотное окружение.

Потому что вместе с Президентом в эту пропасть идёт и наша страна.

Я найду общие формы сотрудничества для тех, кто по-настоящему считает себя слугами украинского народа, а не поддаётся шантажу аферистов и мошенников и служит неукраинским интересам.

Мы обязательно победим. Не сомневайтесь!" - написал Дубинский в фейсбуке.

Прокомментировал исключение Дубинского глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, пояснив, почему голосовал за это решение.

"Во-первых, потому что он не отреагировал на прямой посыл президента выйти из фракции хотя бы до того момента, чтобы решить все свои вопросы, а потом вернуться, если он не виноват, как он утверждает. Во-вторых, я глава фракции и должен защищать своих коллег. А господин Дубинский известен по своим атакам на коллег по фракции, по парламенту, по Кабмину", - сказал Арахамия.

По словам Арахамии, это событие никак не повлияет на саму фракцию.

"Фракция будет жить дальше и все нормально будет работать. Мы уже не первый раз исключаем человека из фракции, поэтому я не думаю, что будут какие-то другие последствия", - сообщил Арахамия.

На вопрос, останется ли Дубинский замглавой финансового комитета, Арахамия дал понять, что увольнять его не будут.

"Это парламентская должность. Я не слышал, чтобы кто-то поднимал этот вопрос. У нас был этот вариант на голосовании, но все поддержали исключение, поэтому я не думаю, что будут какие-то другие действия", - ответил Арахамия.

Что означает изгнание Дубинского

Ситуацию с депутатом анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Призыв Дубинского к своим сторонникам не выходить из фракции в данной ситуации является важной новостью.

Если у Дубинского и Ко был план устроить массовый выход - то таких бы заявлений он не делал.

Один из близких к Дубинскому нардепов неформально подтвердил "Стране", что выходить из фракции не будет.

И в этом есть логика.

Во-первых, такая роскошь как выход из фракции без потери мандата доступна только мажоритарщикам.

Во-вторых, выход из фракции означает (не автоматически, но со временем) потерю всех должностей в комитетах и возможности хоть как-то влиять на внутрифракционные и внутрикомитетские расклады.

В-третьих, даже если число желающих выйти из фракции набралось бы достаточное, чтоб опустить ее численность ниже 226 и развалить тем самым монобольшинство, то это бы ровным счетом ни на что бы не повлияло.

Президент бы не распустил парламент (с нынешними рейтингами "слуг" это самоубийство), а голоса бы добирал на стороне. Договариваясь при этом уже не с Коломойский, а, к примеру, с Тимошенко.

То есть, резона выходить сейчас нет.

Другой вопрос, как эта группа депутатов будет себя вести внутри фракции?

По одной из версий Зеленский и Коломойский договорились не бить горшки после исключения Дубинского (о чем может говорить то, что изгнанного нардепа не собираются лишать должности заместителя главы финансового комитета).

С другой стороны, сам факт того, что ради демонстрации лояльности американцам Зеленский решил исключить Дубинского может навести Коломойского на вполне логичную мысль, что и с ним рано или поздно давний знакомый так поступит.

Тем более, что "голову" Коломойского в Вашингтоне оценят куда выше, чем Дубинского. Исключение последнего, в конце концов имеет лишь символическое значение, не решая ни одну из главных задач, которые сейчас американцы нарезают Банковой (судебная реформа, смена руководства силовых структур, расчистка территории для западных корпораций в ключевых секторах украинской экономики).

Так что шоу "сдай своих" имеет все шансы продолжится.

А значит Коломойский в виду этого ещё более активно займётся выстраиванием оборонительных линий. В том числе и через продолжение раскачки ситуации внутри фракции и власти в целом, чтоб усилить значение собственной группы и собственных медиа.

Отдельный вопрос - это влияние ситуации с Дубинским на рейтинг "слуг". Сам факт того, что фракция исключила из своих рядов нардепа, против которого иностранное государство ввело санкции, конечно является предельно позорным. И станет еще одним фактором для падения рейтинга партии президента. Впрочем, этих факторов сейчас так много, а рейтинг падает так быстро, что вряд ли кто-то на Банковой этот момент брал в расчёт принимая решение об изгнании Дубинского".

"Выбрали позор"

Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который активнее других вступался за коллегу, написал такой пост:

"Выбрали позор, в надежде не получить войну.

Как то так вижу результаты "голосования" за исключение Дубинского из фракции по неизвестной причине".

Известный юрист Андрей Портнов опубликовал такое мнение:

"Я думаю, что если немцы пришли в село, то члены колхоза не обязательно должны пользоваться этим, чтобы свести между собой счёты за прошлогоднюю драку в сельском клубе. Сначала нужно вместе ответить на внешнюю угрозу, а потом разбираться с бытовыми претензиями.

Исключение Александра Дубинского можно было рассматривать с любой хоть как-то объяснимой в их фракции точки зрения — фракционная дисциплина, конфликты, невыполнение каких-то обязательств, критика собственного правительства и депутатов или любая другая внутренняя претензия.

Но исключать его в связи с санкциями США, введёнными в отношении него вне состязательного и открытого судебного процесса, без доказательств, права на защиту и не предоставив ему пространства и времени для контраргументов — это предательство, трусость, позор и коленопреклонение.

Мне все равно, какие решения будет принимать друг к другу эта набранная по газетному объявлению случайная политическая сила, но очевидно, что она уже стоит на коленях и всем своим поведением подчеркивает, что управляется не из Украины".

Общественный деятель Александр Скубченко интересуется, кому присягали "слуги" - Украине или послу США.

"Мне реально плевать, кого исключает "Слуга народа". Я бы покинул эту фракцию сам и давно, так как мне было бы противно разделять с ними политическую ответственность за то, что они творят.

Но мне не плевать, за что исключают. Исключать депутата по приказу из США — это государственная измена.

Вы все вместе со своим Зеленским кому присягу приносили: народу Украины или послу США?

И когда Ермак говорит, что все, кто вмешивался в выборы в США, понесут уголовную ответственность, я только одно хочу спросить: а с каких пор Украина карает своих граждан за преступления против третьих стран?

Просто мерзко, когда и президент, и его офис, и зелёные депутаты превращают мою страну в дешёвую колонию, так откровенно и открыто пытаясь выслужиться перед заокеанским господином".

Нардеп от ОПЗЖ Илья Киева солидарен с Дубинским.

"Исключение из фракции Дубинского - трусость и слабость его коллег.

Хотя стратегически они сделали Дубинскому одолжение, дав ему политическое будущее, которого у "Слуг" точно уже нет".

Журналист Юрий Ткачев не оценил исключение Дубинского из фракции:

"80% "слуг" проголосовали за исключение Дубинского.

Дубинский не мой герой (мягко говоря), но такое единодушие в затаптывании вчерашнего товарища по указке США выглядит откровенно омерзительно.

Предлагаю переименовать партию в "Крысятня". Нуачё, свиноферма у нас уже была...

А ещё говорят, ничего не изменилось в стране!"

Дмитрий Коломийченко потроллил Зеленского, который такими шагами добивается звонка Байдена: "Так. Дубинского наказал. Против китайцев санкции ввёл. Агентов ГРУ поймал. Трампа обидел. А он не звонит".