На заседании фракции "Слуги народа" 1 февраля собравшиеся решили исключить нардепа Александра Дубинского, который попал под американские санкции "за вмешательство в выборы США".

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

За исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 были против такого решения, 19 воздержались.

Сам же Дубинский после принятия решения назвал голосование чистым фарсом, так как голосование было тайным и без подписных листов. Но при этом он призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции.

"Мы увидели истинные лица политических актеров в Офисе президента и в парламенте. Прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидендов для решения своих проблем", - прокомментировал нардеп решение коллег.

Как писала "Страна", вскоре после введения санкций президент Владимир Зеленский пообещал американцам открыть уголовные дела на депутатов Андрея Деркача и Александра Дубинского.

Мы также рассказывали, что с пятницы, 29 января, депутатам из фракции "Слуги народа" раздали подписные листы, на которых они могли выразить свое отношение к исключению Дубинского.