Кассационный административный суд, который входит в состав Верховного суда, зарегистрировал иск председателя Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого, в котором он оспаривает указ президента Владимира Зеленского от 29 декабря "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины".

Об этом информирует пресс-служба Верховного суда.

"Сегодня, 1 февраля 2021, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины от 29 декабря 2020 №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" с момента его принятия. Регистрационный номер дела - №9901/20/21. По состоянию рассмотрения дела можно следить в разделе "Состояние рассмотрения дел" на официальном веб-сайте Верховного Суда", - говорится в сообщении.

При этом суд не называет имя истца, однако агентство "Интерфакс-Украина" выяснило, что иск подал глава КС Александр Тупицкий.

Напомним, 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

Во вторник, 5 января, судьи КСУ провели заседание, на котором, по данным политика и общественного деятеля Журавского, ни один судья Конституционного суда не поддержал указ президента об отстранении Тупицкого.

19 января Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям - заведомо ложные показания и подкуп свидетеля.