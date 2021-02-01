Во вторник, 2 февраля, дождями накроет только юго-восточные области Украины. На остальной территории ожидается переменно-облачная погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. В центральных, северных регионах и в Харьковской области ночью пройдет местами небольшой снег. Температура воздуха от -3 до +5 градусов. В северной части до 8-11 градусов ниже ноля.

Днем прогнозируют от 0 до +8 градусов. В северных регилнах будет морозно - до -3-5 градусов.





Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики рассказади, какой будет погода в феврале для Киева, Одессы, Харькова и Львова.

Также мы сообщали, что непогода обесточила 68 населенных пунктов в Украине.