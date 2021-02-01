Бывшего главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) подозревают в подделке диплома о высшем образовании и использовании его при назначении на руководящую должность.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в понедельник, 1 февраля.

По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ - диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

"После получения поддельного диплома подозреваемый обратился в Министерство образования и науки Украины с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность главы ГАСИ", - рассказали в генпрокуратуре.

Также там добавили, что экс-чиновнику неоднократно сообщали о необходимости прибытия в орган предварительного расследования для участия в проведении следственных и процессуальных действий, однако он ни разу туда не явился. В связи с указанным, прокуратурой города Киева было сообщено о подозрении бывшему председателю ГАСИ по факту совершения пособничества в подделке официального документа и использовании при назначении на должность (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украина).

Также бывшего чиновника объявили в розыск.

Отметим, что в тексте прокуратуры не называется имя чиновника.

Ранее мы писали, что в Киеве будут судить проректора одного из столичных университетов, которого поймали на взятке в 224 тысячи гривен. Ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Также сообщали, как с помощью поддельных документов в столице мошенники продали квартиру киевлянина, пока он был за границей.