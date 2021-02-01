Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что новое украинское правописание, постановление Кабмина о принятии которого недавно отменил суд, будет действовать по меньшей мере до конца внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом он написал в своем Facebook.

"Это решение (суда - Ред.) не вступило в законную силу и не наберет в ближайшее время, поскольку мы подадим на него апелляционную жалобу. До окончания рассмотрения нашей апелляции постановление Кабмина будет оставаться в силе, то есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе. Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году", - написал Малюська.

По его словам, "учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии" Минюст не ожидает каких-либо "сюрпризов" касательно правописания до окончания ВНО.

При этом министр добавил, что Минюст до сих пор не получил судебное решение Окружного административного суда Киева (ОАСК), поэтому не знает аргументации суда по этому делу. Тем не менее, чиновник предположил, что постановление о правописании суд отменил из-за нарушения Кабмином в мае 2019 года процедуры во время его принятия. Малюська добавил, что закон, который давал право правительству принимать это решение, был признан неконституционным.

В связи с этим министр уверен, что даже при отмене нового украинского правописания, шансы на его возвращение остаются - Нацкомиссия по стандартам государственного языка сможет переутвердить это решение без нарушения законодательства.

Как писала "Страна", Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания 22 мая 2019 года. Правительство тогда еще Владимира Гройсмана сделало это с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Согласно новациям, нормой стало говорить и писать "проєкт" и "траєкторія", однако "Афіни" могли использоваться на равных со словом "Атени", так же как "Марфа" и "Марта".

Мы также подробно разбирали решение ОАСК о противоправности постановления правительства.

ВНО по украинскому языку в этом году пройдет 1 июня.