В Киеве начинается заседание фракции "Слуги народа", на которой будет решаться вопрос о возможном исключении нардепа Александра Дубинского, который попал под американские санкции с формулировкой "за вмешательство в выборы США". Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

По словам Дубинского, все комментарии по этому вопросу он даст после заседания фракции.

"У нас такой рубикон - со мной и фракцией - сегодня. Поэтому мы это все будем обсуждать после заседания фракции", - сообщил "Стране" нардеп.

К слову, на фракцию не хотели пускать адвоката Дубинского, но все же пустили.

Напомним, что с пятницы, 29 января, депутатам раздали подписные листы, на которых они могут выразить свое отношение к исключению Дубинского. Как писала "Страна", ранее поступала разная информация о том, сколько собрано голосов. По одним данным - 150 подписей. По другим - уже более 190 (то есть достаточно для исключения).

Также мы сообщали, что президент Зеленский пообещал американцам уголовные дела на Деркача и Дубинского.