Спустя три с небольшим месяца после обезглавливания чеченцем учителя Самюэля Пати под Парижем Францию потрясло новое убийство с отчленением головы. В Тулоне из окна на улицу выбросили коробку с отрезанной человеческой головой. Полиция провела спецоперацию и задержала предполагаемого убийцу.

Об этом сообщает издание Ouest France.

Происшествие произошло 1 февраля в центре Тулона, в районе Кур-Лафайет. Там прохожие видели в окне мужчину, чьи руки были испачканы в крови.

По словам местных жителей, хозяин квартиры, из которой выбросили голову, ранее приютил у себя двоих бездомных. Скорее всего, голова принадлежала одному из них.

Полиция полностью перекрыла район для транспорта и начала спецоперацию. Довольно быстро подозреваемого в убийстве задержали. О его личности и возможных мотивах преступления пока неизвестно.

На кадрах видно, как полицейские заводят в спецавтомобиль худощавого мужчину, одетого во все черное.

Ранее "Страна" рассказывала об убийце учителя 18-летнем Абдулахе Анзорове, который проживал во Франции в статусе беженца.

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