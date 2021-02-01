Глава непризнанной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин получил прививку российской вакциной "Спутник V" от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"Глава ДНР Денис Пушилин сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V", - сказала представительница руководителя "республики".

По ее словам, Пушилин прошел вакцинацию в Донецке в Центральной городской клинической больнице №6.

Напомним, в понедельник, 1 февраля, на территории, подконтрольной так называемым "ДНР" и "ЛНР" началась вакцинация от коронавируса. В "республики" была доставлена партия российского препарата "Спутник V", который недавно был запрещен к регистрации в Украине.

По словам замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, Украина в этом месяце в рамках программы COVAX получит 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer/BioNTech. Параллельно с этим, в течение первого полугодия 2021 года наша страна получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca/Oxford.