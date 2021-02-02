В "Ортопе" появилась новая продукция

Каждый человек рано или поздно сталкивается с различными проблемами со здоровьем. Современная медицина обеспечивает более качественное лечение, реабилитацию, повседневный уход и контроль за жизненными показателями за счет огромного количества медицинских товаров.

Медмагазин "Ортоп" представляет широкий ассортимент товаров и объявляет об очередном его расширении. Каждый товар можно заказать на сайте и получить в любом населённом пункте Украины. Рассказываем о доступных на сайте категориях товаров.

Ортопедические товары

В этом разделе можно приобрести приспособления для лечения и профилактики ортопедических заболеваний: плоскостопия, вальгусной деформации, искривления позвоночника, артрозов и артритов, кривошеи и т. д. Здесь можно выбрать следующие товары:

  • ортопедические стельки — детские стельки, стельки для обуви, полустельки, спортивные стельки, а также стельки по индивидуальному заказу;
  • ортопедическая обувь для взрослых и детей — ортопедические ботинки, сапоги, туфли, босоножки, сандалии, шлепанцы, кроссовки, мокасины, тапки;
  • изделия для стопы — вальгусные бандажи, вкладыши для обуви, межпальцевые перегородки, подпяточники, манжетки для стопы;
  • ортопедическая продукция для детей;
  • послеоперационные и противогрыжевые бандажи;
  • ортопедические изделия для позвоночника;
  • бандажи на запястье, плечевой сустав, голеностоп, колено, локоть, тазобедренный сустав;
  • ортопедические матрасы;
  • ленты для кинезиотейпирования, иммобилизирующие бинты, подкладки под гипс.

Медтехника

В этом разделе можно приобрести товары для проведения медицинских процедур и контроля за показателями здоровья в домашних условиях и в медицинских стационарах. Здесь можно выбрать следующие товары:

  • автоматические, полуавтоматические и механические тонометры;
  • компрессорные и ультразвуковые модели ингаляторы;
  • дарсонваль;
  • стетоскопы;
  • глюкометры и холестерометры, ланцеты и тест-полоски к ним;
  • синие, бактерицидные, кварцевые, инфракрасные лампы и лампы дневного света;
  • медаппаратура для дома — электронные термометры, электрические грелки, устройства для магнитотерапии, озонаторы, тесты на антиген COVID-19;
  • медицинское оборудование для лечебных учреждений — кардиологическое, хирургическое, реанимационное и диагностическое оборудование, кислородные концентраторы и подушки, оборудование для акушерства и гинекологии.

Реабилитация

В этом разделе представлено медоборудование для реабилитации инвалидов в домашних условиях. С их помощью можно облегчать перемещение и принятие гигиенических процедур людей с инвалидностью. Здесь можно приобрести такие товары:

  • медицинские кровати;
  • инвалидные коляски;
  • кресла-реклайнеры;
  • подъемники для инвалидов;
  • противопролежневые матрасы;
  • тренажеры для реабилитации;
  • костыли;
  • трости;
  • ходунки для больных;
  • санитарные приспособления.

Товары для беременных, мам и новорожденных

В этом разделе представлены товары, облегчающие уход за новорожденными малышами, а также позволяющие сделать родительство более комфортным. Здесь доступные следующие товары:

  • подгузники, пеленки, накопители для подгузников;
  • посуда для кормления, соски, бутылочки, стерилизаторы и подогреватели для бутылочек;
  • развивающие коврики, радионяни, детские весы;
  • бандажи и компрессионный трикотаж для беременных, белье для кормящих;
  • молокоотсосы, контейнеры и пакеты для хранения молока.

Красота и здоровье

В этой категории представлены товары для заботы над внешним видом, укрепление иммунитета и здоровья, а также поддержки физической формы. Здесь доступны такие товары:

  • компрессионный трикотаж;
  • аппликаторы Ляпко;
  • массажеры для ног и тела;
  • соляные лампы;
  • лимфодренажные аппараты, эпиляторы, щетки и сауны для лица, приспособления для маникюра и педикюра;
  • увлажнители и очистители воздуха, обогреватели;
  • ирригаторы, антисептики, электрические зубные щетки;
  • товары для спорта.

Магазин медтехники "Ортоп" гарантирует качество продукции. Для совершения покупки посетите сайт магазина, выберите товар и сделайте заказ. Работает доставка по Украине.

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