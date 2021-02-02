Каждый человек рано или поздно сталкивается с различными проблемами со здоровьем. Современная медицина обеспечивает более качественное лечение, реабилитацию, повседневный уход и контроль за жизненными показателями за счет огромного количества медицинских товаров.

Медмагазин "Ортоп" представляет широкий ассортимент товаров и объявляет об очередном его расширении. Каждый товар можно заказать на сайте и получить в любом населённом пункте Украины. Рассказываем о доступных на сайте категориях товаров.

Ортопедические товары

В этом разделе можно приобрести приспособления для лечения и профилактики ортопедических заболеваний: плоскостопия, вальгусной деформации, искривления позвоночника, артрозов и артритов, кривошеи и т. д. Здесь можно выбрать следующие товары:

ортопедические стельки — детские стельки, стельки для обуви, полустельки, спортивные стельки, а также стельки по индивидуальному заказу;

ортопедическая обувь для взрослых и детей — ортопедические ботинки, сапоги, туфли, босоножки, сандалии, шлепанцы, кроссовки, мокасины, тапки;

изделия для стопы — вальгусные бандажи, вкладыши для обуви, межпальцевые перегородки, подпяточники, манжетки для стопы;

ортопедическая продукция для детей;

послеоперационные и противогрыжевые бандажи;

ортопедические изделия для позвоночника;

бандажи на запястье, плечевой сустав, голеностоп, колено, локоть, тазобедренный сустав;

ортопедические матрасы;

ленты для кинезиотейпирования, иммобилизирующие бинты, подкладки под гипс.

Медтехника

В этом разделе можно приобрести товары для проведения медицинских процедур и контроля за показателями здоровья в домашних условиях и в медицинских стационарах. Здесь можно выбрать следующие товары:

автоматические, полуавтоматические и механические тонометры;

компрессорные и ультразвуковые модели ингаляторы;

дарсонваль;

стетоскопы;

глюкометры и холестерометры, ланцеты и тест-полоски к ним;

синие, бактерицидные, кварцевые, инфракрасные лампы и лампы дневного света;

медаппаратура для дома — электронные термометры, электрические грелки, устройства для магнитотерапии, озонаторы, тесты на антиген COVID-19;

медицинское оборудование для лечебных учреждений — кардиологическое, хирургическое, реанимационное и диагностическое оборудование, кислородные концентраторы и подушки, оборудование для акушерства и гинекологии.

Реабилитация

В этом разделе представлено медоборудование для реабилитации инвалидов в домашних условиях. С их помощью можно облегчать перемещение и принятие гигиенических процедур людей с инвалидностью. Здесь можно приобрести такие товары:

медицинские кровати;

инвалидные коляски;

кресла-реклайнеры;

подъемники для инвалидов;

противопролежневые матрасы;

тренажеры для реабилитации;

костыли;

трости;

ходунки для больных;

санитарные приспособления.

Товары для беременных, мам и новорожденных

В этом разделе представлены товары, облегчающие уход за новорожденными малышами, а также позволяющие сделать родительство более комфортным. Здесь доступные следующие товары:

подгузники, пеленки, накопители для подгузников;

посуда для кормления, соски, бутылочки, стерилизаторы и подогреватели для бутылочек;

развивающие коврики, радионяни, детские весы;

бандажи и компрессионный трикотаж для беременных, белье для кормящих;

молокоотсосы, контейнеры и пакеты для хранения молока.

Красота и здоровье

В этой категории представлены товары для заботы над внешним видом, укрепление иммунитета и здоровья, а также поддержки физической формы. Здесь доступны такие товары:

компрессионный трикотаж;

аппликаторы Ляпко;

массажеры для ног и тела;

соляные лампы;

лимфодренажные аппараты, эпиляторы, щетки и сауны для лица, приспособления для маникюра и педикюра;

увлажнители и очистители воздуха, обогреватели;

ирригаторы, антисептики, электрические зубные щетки;

товары для спорта.

Магазин медтехники "Ортоп" гарантирует качество продукции. Для совершения покупки посетите сайт магазина, выберите товар и сделайте заказ. Работает доставка по Украине.