От красоты до реабилитации. Медицинский интернет-магазин "Ортоп" объявил о расширении ассортиментареклама
Каждый человек рано или поздно сталкивается с различными проблемами со здоровьем. Современная медицина обеспечивает более качественное лечение, реабилитацию, повседневный уход и контроль за жизненными показателями за счет огромного количества медицинских товаров.
Медмагазин "Ортоп" представляет широкий ассортимент товаров и объявляет об очередном его расширении. Каждый товар можно заказать на сайте и получить в любом населённом пункте Украины. Рассказываем о доступных на сайте категориях товаров.
Ортопедические товары
В этом разделе можно приобрести приспособления для лечения и профилактики ортопедических заболеваний: плоскостопия, вальгусной деформации, искривления позвоночника, артрозов и артритов, кривошеи и т. д. Здесь можно выбрать следующие товары:
- ортопедические стельки — детские стельки, стельки для обуви, полустельки, спортивные стельки, а также стельки по индивидуальному заказу;
- ортопедическая обувь для взрослых и детей — ортопедические ботинки, сапоги, туфли, босоножки, сандалии, шлепанцы, кроссовки, мокасины, тапки;
- изделия для стопы — вальгусные бандажи, вкладыши для обуви, межпальцевые перегородки, подпяточники, манжетки для стопы;
- ортопедическая продукция для детей;
- послеоперационные и противогрыжевые бандажи;
- ортопедические изделия для позвоночника;
- бандажи на запястье, плечевой сустав, голеностоп, колено, локоть, тазобедренный сустав;
- ортопедические матрасы;
- ленты для кинезиотейпирования, иммобилизирующие бинты, подкладки под гипс.
Медтехника
В этом разделе можно приобрести товары для проведения медицинских процедур и контроля за показателями здоровья в домашних условиях и в медицинских стационарах. Здесь можно выбрать следующие товары:
- автоматические, полуавтоматические и механические тонометры;
- компрессорные и ультразвуковые модели ингаляторы;
- дарсонваль;
- стетоскопы;
- глюкометры и холестерометры, ланцеты и тест-полоски к ним;
- синие, бактерицидные, кварцевые, инфракрасные лампы и лампы дневного света;
- медаппаратура для дома — электронные термометры, электрические грелки, устройства для магнитотерапии, озонаторы, тесты на антиген COVID-19;
- медицинское оборудование для лечебных учреждений — кардиологическое, хирургическое, реанимационное и диагностическое оборудование, кислородные концентраторы и подушки, оборудование для акушерства и гинекологии.
Реабилитация
В этом разделе представлено медоборудование для реабилитации инвалидов в домашних условиях. С их помощью можно облегчать перемещение и принятие гигиенических процедур людей с инвалидностью. Здесь можно приобрести такие товары:
- медицинские кровати;
- инвалидные коляски;
- кресла-реклайнеры;
- подъемники для инвалидов;
- противопролежневые матрасы;
- тренажеры для реабилитации;
- костыли;
- трости;
- ходунки для больных;
- санитарные приспособления.
Товары для беременных, мам и новорожденных
В этом разделе представлены товары, облегчающие уход за новорожденными малышами, а также позволяющие сделать родительство более комфортным. Здесь доступные следующие товары:
- подгузники, пеленки, накопители для подгузников;
- посуда для кормления, соски, бутылочки, стерилизаторы и подогреватели для бутылочек;
- развивающие коврики, радионяни, детские весы;
- бандажи и компрессионный трикотаж для беременных, белье для кормящих;
- молокоотсосы, контейнеры и пакеты для хранения молока.
Красота и здоровье
В этой категории представлены товары для заботы над внешним видом, укрепление иммунитета и здоровья, а также поддержки физической формы. Здесь доступны такие товары:
- компрессионный трикотаж;
- аппликаторы Ляпко;
- массажеры для ног и тела;
- соляные лампы;
- лимфодренажные аппараты, эпиляторы, щетки и сауны для лица, приспособления для маникюра и педикюра;
- увлажнители и очистители воздуха, обогреватели;
- ирригаторы, антисептики, электрические зубные щетки;
- товары для спорта.
Магазин медтехники "Ортоп" гарантирует качество продукции. Для совершения покупки посетите сайт магазина, выберите товар и сделайте заказ. Работает доставка по Украине.