Через две недели Украина должна получить первые дозы вакцин от коронавируса. Вакцинацию планируют начать уже в конце февраля. Об этом сегодня заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

"Страна" выяснила, как и в какие этапы будет проходить вакцинация, и почему те, кому положена бесплатная вакцина в первую очередь, вакцинироваться не хотят.

Запись в очередь на вакцину онлайн

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, в комментарии "Стране" рассказал, кого будут вакцинировать от коронавируса в первую очередь.



"Первыми в списке будут медицинские работники. В группе медработников также есть разбивка на приоритетные группы. В первую очередь, это люди, которые работают в больницах и непосредственно предоставляют медицинскую помощь больным коронавирусом. Дальше – работники экстренной медицинской помощи. Потом семейные врачи, а уже тогда все остальные медики", – рассказал Ляшко.



После врачей будут вакцинировать работников социальных учреждений закрытого типа, и тех людей, которые находятся в этих учреждениях. Следующий этап - вакцинация военнослужащих на востоке Украины.



Чтобы получить прививку от коронавируса, нужно будет записаться в очередь через специальную онлайн-платформу, которую правительство презентует в феврале. Записаться на вакцинацию можно будет самостоятельно или с помощью родителей, детей, друзей, семейного врача. После записи человек получит конкретную дату и время, когда он сможет вакцинироваться.



Как удалось выяснить "Стране", несколько недель назад МОЗ разослал по всем медицинским учреждениям таблицы с требованием составить списки желающих вакцинироваться. Однако пока желающих получить вакцину от коронавируса мало.

"В нашей клинике из почти 70 сотрудников только четверо согласились на вакцинацию. Руководство сказало так: "Подадим списки на всех, а там посмотрим. Принудительно вакцинировать никто не будет", - рассказывает "Стране" один из врачей Белоцерковской городской больницы №3.

Причин отказа получить даже бесплатную вакцину от коронавируса несколько.

Недоверие к вакцине

"Врачи ничего не знают про вакцину, информации очень мало, а та, что есть, в основном негативная", – объясняет "Стране" один из медиков, который отказался от вакцинации.

"Интернет переполнен новостями об ужасных побочных эффектах от вакцинации. Эффективность вакцины мы увидим чуть позже, и только через определенный период времени сможем оценить, как это сработает на всей стране. Ведь когда речь идет об ограниченном количестве людей, это одно, а когда о целой стране, мы не сможем сделать выводы, пока дозы вакцины не получит критическая масса населения", - аргументирует доктор.



Наш собеседник говорит, что врачи осознают необходимость вакцинации для преодоления пандемии. Но вопрос в качестве вакцины и ее применении.

Например, вакцина компании Pfizer требует особых условий транспортировки и хранения при -70 градусах. Реально ли соблюсти такой температурный режим в украинских реалиях - вопрос спорный.



"Откуда я могу знать, что мне уколют? Что это будет за лекарство, в каких условиях его хранили и транспортировали? Сейчас из СМИ мы узнаем, что у разных людей разная реакция на один и тот же препарат. Многие из наших сотрудников, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, уже переболели. Они считают, что второй раз могут и не заболеть или болезнь будет протекать легче. Так зачем им вакцина?", – рассказывает еще один врач из другой больницы, пожелавший остаться неназванным.

К тому же, если в больших городах соблюсти условия хранения и транспортировки препаратов не так сложно, то как государство будет контролировать ситуацию в регионах и малых населенных пунктах, медики не понимают.

"Антипрививочные" настроения

Также одной из причин массовых отказов от вакцинации врачи называют антивакцинальные настроения, которые уже давно упрочнились в Украине и с каждым годом только усиливаются. Речь идет о нежелании людей делать вообще любые прививки - не только от коронавируса, но и от давних распространенных болезней.

За последние 10 лет количество вакцинированных детей постоянно уменьшалось, что подтверждается статистикой. Так, если в 2010 году около 80% детей до года были привиты от полиомиелита и дифтерии, а 80% годовалых - от кори, то за последующие годы их количество уменьшилось кардинально. В 2014 уже всего 40% детей имели прививки от полиомиелита, в 2016 - 20% от дифтерии и 45% от кори.

А в 2020 году, по данным Минздрава, в Украине охвачено тремя дозами вакцинами против дифтерии лишь 23% людей. Рекомендуемый же охват против дифтерии - не менее 80%. Европейская региональная комиссия из-за такого показателя даже отнесла Украину к странам с высоким риском распространения эпидемии этого заболевания. При этом среди стран ЕС самый низкий охват вакцинацией в Румынии - 89%.



"Для большинства людей мнение врача является главным при принятии решения во время лечения. Но сейчас мы столкнулись с тем, что сами медицинские работники сомневаются в необходимости вакцинации от коронавируса", - рассказывает директор Волынского областного фтизиопульмонологического центра Волынской области Иван Нискогуз.



По словам Нискогуза, причина роста количества антипрививочников в Украине – у населения укоренилось негативное отношение к вакцинации в целом. За последние десять лет в Украине сформировался целый пласт людей, которые были некомпетентны в вопросах вакцинации и ставили под вопрос ее необходимость в целом - начиная от преподавателей на лекциях, заканчивая самими врачами.



"В нашем центре работает около 500 человек. Большинство из них скептически относятся к вакцинации. Но мы проводим информационно-просветительскую работу. Не могу не согласиться с тем, что пока нам мало что известно про существующие вакцины от коронавируса. До сегодняшнего дня нам неизвестно, какой именно вакциной нас будут вакцинировать, а соответственно, нам трудно доносить информацию до персонала про конкретный препарат", - рассказывает Иван Нискогуз.



По словам медика, роль информационного просветителя в вопросах вакцинации должно взять на себя государство, а не отдельно взятое руководство больницы.



"Нужно провести масштабную информационную компанию про пользу вакцинации. Но это не должно касаться только вакцины от коронавируса - нужно поменять отношение людей к вакцине в целом", - уверен Нискогуз.

Вакцина не защитит

Однако у некоторых медиков вообще есть сомнения, что существующие на сегодня вакцины от коронавируса могут защитить человек от болезни.

Такого мнения придерживается, к примеру, Ольга Голубовская - профессор и завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца.



"Вакцина может не защитить от новых штаммов коронавируса", - утверждает Голубовская.

Кроме того, по ее словам, люди могут повторно заразиться и заболеть Covid-19.

"Все расслабились, но еще рано. В США впервые обнаружен высокозаразный бразильский штамм коронавируса - Brazil P1. Напомню, пока нет точных данных, что эти штаммы (британский и бразильский) вызывают более тяжелые формы заболевания, однако Р1 имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма. Это означает, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не работать против него. Кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть Covid-19", – анализирует Голубовская.



По словам врача, вакцинация от коронавируса не повлияет на его распространение.



"Все почему-то обсуждали слова эксперта ВОЗ, который недавно заявил, что вакцинация не предотвратит распространение вируса и имеет более индивидуальное значение. Хотя я об этом давно уже говорю, это правда", - добавила Ольга Голубовская.

Ранее "Страна" писала о том, что Ляшко рассказал, будут ли делать в Украине свидетельство о вакцинации от ковида обязательным.

Также мы сообщали, что Зеленский назвал предложение Украине российской вакцины "проявлением информационной войны".