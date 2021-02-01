Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" отреагировала на запрет на продажу в Украине одного из изданий романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". По мнению представителей политической силы, данное ограничение, введенное под лозунгом борьбы с "антиукраинскими идеями" является проявлением цензуры.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном в понедельник, 1 февраля.

"Политическая цензура, введенная при Порошенко, при Зеленском оказалась доведена до абсурда. Всесильные цензоры из Государственного комитета телевидения и радиовещания по своему усмотрению вводят запреты на фильмы и книги. Неугодными для инквизиторов становятся научно-популярные исследования, былины о русских богатырях, современные детективы и даже произведения классиков мировой и украинской литературы", - говорится в сообщении.

В партии напомнили, что как раз в мае этого года исполняется 130 лет со дня рождения Булгакова. Однако на родине писателя одно из изданий романа "Мастер и Маргарита" "под надуманным предлогом швондеры и шариковы" из Госкомтелерадио запретили к продаже.

"Сегодня под лозунгами борьбы с "антиукраинскими идеями" чиновники пытаются уничтожить историческое и культурное наследие украинского народа. Параллельным курсом идет закрытие школ и ограничение доступа украинских детей к полному среднему образованию. Готовится сокращение вузов. Прошлая и нынешняя власть хотят превратить Украину в забитый хутор на окраине цивилизованного мира, живущий под лозунгами "АрМоВиры", - добавили представители политсилы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от власти прекратить "абсурдную и антиконституционную цензуру и разогнать зарвавшихся цензоров".

"Каждый украинский гражданин имеет право на образование, свободу мысли и совести. Политика дискриминации языковых, культурных и образовательных прав украинских граждан должна быть остановлена! Мы этого добьемся", - говорится в заявлении.

Напомним, 31 января стало известно, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить из России книгу Булгакова "Мастер и Маргарита", а также детективные романы известного современного писателя Бориса Акунина.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в причинах принятия такого решения.