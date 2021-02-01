Израиль и частично признанное Косово в понедельник, 1 февраля, подписали соглашение о дипломатических отношениях. При этом Косово признало Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

Церемония подписания документа проходила виртуально. С помощью сервиса Zoom министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и его коллега из Косово Мелиза Харадинай Стублла подписали обоюдную декларацию. Таким образом Косово стала первой страной с мусульманским большинством, которая признала Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, Ашкенази одобрил официальную просьбу Косово об открытии посольства в Иерусалиме.

Напомним, еще минувшим летом президент США Дональд Трамп заявил, что Сербия и Косово при посредничестве США договорились о размещении дипломатических представительств в Израиле в Иерусалиме. После этого в ЕС сообщили, что подобная договоренность несет риски для вступления Сербии и Косово в Евросоюз.

Также мы сообщали, что президент Сербии узнал от Трампа о переносе посольства своей страны в Израиле в Иерусалим.