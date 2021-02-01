Служба безопасности Украины намерена подробно проверить возможные связи со спецслужбами России бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ по итогам закрытого совместного заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - сообщил глава СБУ Иван Баканов во время выступления на заседании.

По словам Баканова, поводом для подготовки заказного убийства Наумова послужила его профессиональная деятельность, в частности, то, что он не позволял преступной группе назначить "своих людей" на должности в СБУ.

Баканов добавил, что в своей деятельности СБУ оперирует исключительно фактами и доказательствами. "Наша задача - предотвращать преступления и делать все, чтобы страна была в безопасности. А не реагировать на пиар-волны. Особенно, когда они еще подпитываются извне и имеют очевидные мотивы", - сказал глава СБУ.

Напомним, в конце января СБУ обнародовала доказательства причастности экс-первого замглавы СБУ к организации подготовки убийства. Нескоромному было объявлено о подозрении по ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины. Также принимаются меры по его розыску, чтобы допросить, как подозреваемого, и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

Среди доказательств, подтверждающих причастность Нескоромного к подготовке убийства Наумова есть видео и фотоматериалы, аудиозаписи его разговоров с сотрудником Антитеррористического центра СБУ Юрием Расюком и другими лицами.

22 января правоохранители в Киеве попытались задержать Дмитрия Нескоромного, однако сообщалось, что ему удалось сбежать.