Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, по их итогам в парламент прошли бы четыре политические силы. В рейтинге партий лидирует "Оппозиционная платформа - За жизнь", далее с разрывом в 1,9% следует "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" с 15 по 25 января 2021 года.

Согласно исследованию, в парламент, преодолевая 5%-ый барьер, проходят:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22,6%;





"Слуга народа" - 20,7%;





"Европейская солидарность" - 15,6%;





"ВО "Батькивщина" - 11,3%.

Меньше 5% набрали бы партии "Сила и честь" "Радикальная партия Олега Ляшко", "ВО "Свобода", "Украинская стратегия Гройсмана и другие".

Также социологи представили модель представительства политических партий в Раде исходя из ответов респондентов:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 141 место в парламенте;





"Слуга народа" - 132 места;





"Европейская солидарность" - 100 мест;





"ВО "Батькивщина" - 77 мест.

Из этих данных следует, что "монобольшинство" в парламенте может и не сформироваться, а отдельным политическим силам придется договариваться о коалиции.

Динамика рейтинга политических партий показывает, что с июня 2020 года по январь 2021 года ОПЗЖ нарастила свой рейтинг на 4%, а "слуги народа" потеряли 9,8% рейтинга. При этом по сравнению с декабрем 2020 года рейтинг "Оппоплатформы" увеличился в январе этого года на 0,4%, а пропрезидентская партия потеряла целых 5,2% за этот период.

Напомним, по данным "Соцмониторинга" действующий глава государства Владимир Зеленский и представители партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" прошли бы во второй тур президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Также мы писали, что Киевский международный институт социологии (КМИС) зафиксировал падение президентского рейтинга Владимира Зеленского ниже 20%.