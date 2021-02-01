Официальный Берлин придерживается своей позиции по "Северному потоку-2" несмотря на призывы Парижа остановить проект. Такое заявление сделал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает "Интерфакс".

Заявление последовало после того, как государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал, что Германии следует отказаться от проекта газопровода "Северный поток-2" в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

"В позиции немецкого правительства на этот счет ничего не поменялось", - сказал Бургер журналистам в понедельник.

По его словам, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику "Северного потока-2" в обсуждение вопроса санкций в отношении России. Позиция Франции по этому вопросу в МИД ФРГ известна, заверил Бургер.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-канцлер ФРГ поддержал строительство "Северного потока-2" и не верит, что немцы поддерживают нападки на РФ.

Также мы сообщали, что в МИД Германии не хотят новых санкции против "Северного потока-2" за Навального.