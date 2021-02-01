А Польше правительство частично ослабило карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии Covid-19. С 1 февраля в стране снова открылись музеи, картинные галереи, библиотеки и торговые центры. Об этом сообщает Polskie Radio.

"Этот осторожный шаг позволит постепенное и очень медленное возвращение к нормальной жизни",- заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Закрытыми по меньшей мере до 14 февраля остаются пока бары, рестораны, отели, спортивные залы и ночные клубы. При этом владельцы некоторых заведений заявили, что им грозит банкротство и потому, несмотря на действующие ограничения, они собираются возобновить работу своих заведений.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше сделали уже больше миллиона прививок от коронавируса.

Также мы сообщали, что в Польше впервые зафиксировали кражу вакцины от коронавируса.