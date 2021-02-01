Действующий глава государства Владимир Зеленский и представители партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" прошли бы во второй тур президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", проведенного с 15 по 25 января 2021 года.

Социологи смоделировали два сценария развития событий - в одном из них на президентских выборах от партии ОПЗЖ будет баллотироваться сопредседатель одноименной фракции Юрий Бойко, а в другом - глава политсовета этой партии Виктор Медведчук.

В первом случае президентский рейтинг выглядит следующим образом:

Владимир Зеленский - 24,8%;





Юрий Бойко - 18,4;





Петр Порошенко - 15,6%;





Юлия Тимошенко - 11,1%;





Игорь Смешко - 6,2%.

При этом если от "Оппоплатформы" будет баллотироваться Медведчук, согласно опросу, на выборах сложится такая ситуация:

Владимир Зеленский - 25,6%;





Виктор Медведчук - 15,5%;





Петр Порошенко - 15,2%;





Юлия Тимошенко - 11,5%;





Игорь Смешко - 6,4%.

Напомним, ранее "Украинская социологическая группа" обнародовала результаты опроса, согласно которому, между Зеленским и Бойко в президентском рейтинге разрыв составляет менее 4%.

В свою очередь Киевский международный институт социологии (КМИС) зафиксировал падение президентского рейтинга Владимира Зеленского ниже 20%.