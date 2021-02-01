Во второй тур выборов президента выходят Зеленский и представитель "Оппоплатформы"
Действующий глава государства Владимир Зеленский и представители партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" прошли бы во второй тур президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.
Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", проведенного с 15 по 25 января 2021 года.
Социологи смоделировали два сценария развития событий - в одном из них на президентских выборах от партии ОПЗЖ будет баллотироваться сопредседатель одноименной фракции Юрий Бойко, а в другом - глава политсовета этой партии Виктор Медведчук.
В первом случае президентский рейтинг выглядит следующим образом:
- Владимир Зеленский - 24,8%;
- Юрий Бойко - 18,4;
- Петр Порошенко - 15,6%;
- Юлия Тимошенко - 11,1%;
- Игорь Смешко - 6,2%.
При этом если от "Оппоплатформы" будет баллотироваться Медведчук, согласно опросу, на выборах сложится такая ситуация:
- Владимир Зеленский - 25,6%;
- Виктор Медведчук - 15,5%;
- Петр Порошенко - 15,2%;
- Юлия Тимошенко - 11,5%;
- Игорь Смешко - 6,4%.
Напомним, ранее "Украинская социологическая группа" обнародовала результаты опроса, согласно которому, между Зеленским и Бойко в президентском рейтинге разрыв составляет менее 4%.
В свою очередь Киевский международный институт социологии (КМИС) зафиксировал падение президентского рейтинга Владимира Зеленского ниже 20%.