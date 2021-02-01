"Ни один диктатор до такого не дошел". Появилась позиция адвоката Дубинского по его исключению из "Слуг"
Нардеп Александр Дубинский, которого намерены исключить из фракции "Слуга народа" после того, как его имя попало в санкционный список США, обнародовал заявление своего адвоката, касательно этого дела.
В документе говорится, что действия против народного депутата являются незаконными, в частности, метод сбора подписей, который используют во фракции, чтобы собрать голоса за исключение Дубинского.
Полный текст заявления он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 1 февраля.
"Я Татьяна Костина, адвокат Александра Дубинского. Сейчас я вынуждена предоставить юридическую оценку фарса, который происходит во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде по поводу каких-то действий в отношении Александра Дубинского. Сегодня, 1 февраля, на заседании фракции в повестке дня стоит вопрос, называется: "Объявление результатов голосования об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины IХ созыва народного депутата Украины Дубинского А.А".
И хотя я аполитичный человек, но, как адвокат не могу спокойно смотреть на то, что происходит вокруг Александра Дубинского. И как адвокат, и как гражданин независимого, суверенного государства.
Что такое санкции иностранного государства? Это политическое решение, которое имеет право принимать любая страна.
В том числе и Украина принимает такие решения. Можно спорить, насколько обоснован, эффективный и полезный этот инструмент в международных отношениях. Но для гражданина Украины, который попал в санкционный список другого государства, это не является юридическим основанием для поражения его в правах в своей стране. Тем более, когда речь идет о государственном деятеле.
Очевидно, что нужно было с самого начала разобраться по существу вопроса. А после выяснения самого факта существования лживого доноса в иностранные государства по государственного деятеля - немедленно дать жесткую правовую оценку очевидному акту государственной измены и препятствия деятельности народного депутата.
Когда граждане Украины, вместо предусмотренных Конституцией и законами Украины правовых механизмов обращаются за применением ограничительных мер в отношении украинского государственного деятеля за границу, причем в этих обращениях, подчеркиваю - просто умышленное ложный донос - это целый ряд преступлений, о которых я подробно рассказывала во время пресс-конференции 18 января.
При этом эти преступления совершаются с конкретной целью, которую эти аферисты и не скрывают - устранение из политики народного депутата, наделенного полномочиями украинским народом. И вместо ответной реакции и соответствующих правовых действий фракция "Слуга народа" в данный момент действует не как государственная политическая сила, а как сборище лиц, которые даже не думают о защите национальных интересов. А решают вопрос, каким образом понравиться внешним силам.
И даже не изучая представленные материалы, не слушая доводы и аргументы, решают один-единственный вопрос - любыми средствами избавиться от неудобного коллегу, который ставит абсолютно правильное юридический вопрос. И то, что происходит сейчас во фракции "Слуга народа" к правовой процедуре не имеет никакого отношения.
Если положение о фракции, текст которого сейчас передо мной, не было утверждено - это позор для фракции. Если оно утверждено, то они сами его грубо нарушают. Но в любом случае для исключения из фракции должны быть соответствующие основания. Наложение санкций иностранным государством не может быть даже теоретически таким основанием.
Даже в положении о фракции четко записано, что голосование по этому вопросу происходит исключительно на заседании фракции - пункт 23. И для этого предусмотрена специальная процедура, которая и заложена в это положение. Нарушены пункты положения - 23, 52, 53, 54, 65. Все, что можно было нарушить - все было нарушено.
А относительно механизма голосования, - это просто мошенническая схема, которую не позволяли никогда ранее в политической жизни Украины.
Сама форма голосования абсолютно неправильная - чтобы оно было тайной для того, кого исключают, но поименным для руководства. Поздравляю "Слуг народа" с таким изобретением. Ни один диктатор до этого еще не дошел. Вы хотя бы думали о том, что вы делаете и какой чувствительный удар по остаткам демократии в стране вы наносите.
В стране, в которой из-за фальсификаций выборов проходили площади. То, что случилось с Александром Дубинский - это просто дискриминационный акт. И то, как он сделан, - и по сути, и по форме, и по тому, кто к этому причастен, и каким образом давили на народных депутатов для принятия соответствующего решения - это просто беспрецедентная спецоперация, все участники которой не отмоются от позора в будущем, каким бы Дубинский не был бы политиком.
Нравится он кому-то или не нравится. Решение, которое будет принято, будет в любом случае юридически ничтожным и позорным для тех, кто его принимает. Но оспаривать его нет никакого смысла, потому что находиться вместе в одной фракции с людьми, которые допустили подобный механизм политической расправы, крайне неразумно и является неправильным шагом.
Провокации против Дубинского продолжались очень долго, были системными, и они не гнушались никакими способами, о чем я неоднократно сообщала на своих пресс-конференциях. К сожалению, на сегодня дезинформация, ложь, провокации, манипуляции являются основным механизмом в информационном пространстве Украины. Как юрист, я не могу не отметить, что это не могло происходить без содействия украинской власти. Но тот, кто порождает этот информационный произвол, должен знать, что бумеранг вернется. И очень скоро.
Отсутствие своевременной и эффективной правовой реакции на подобные действия чрезвычайно опасно. Так же, как и чрезвычайно опасной для страны является безнаказанность заказчиков в резонансных делах по убийству Гонгадзе, похищения и жестокого избиения Подольского, посягательство на жизнь народного депутата Ельяшкевича, где я также являюсь адвокатом, и о чем также постоянно заявляю. Так вот в этих делах, я подчеркиваю, Украина взяла на себя международные обязательства, которые намеренно не выполняет уже два десятилетия. И не собирается выполнять, судя по тому, какую роль семья Кучмы-Пинчука играет во внешней и внутренней политике Украины, в привлечении к украинской коррупции многих иностранных политиков, и в роли и влиянии этой семьи и на информационное пространство Украины.
Еще раз подчеркиваю, что действия фракции "Слуга народа" по Александру Дубинскому недопустимы и порочащие парламентское монобольшинство, которое использует грязные методы по отношению к своему коллеге", - говорится в заявлении.
Напомним, вечером 1 февраля состоится заседание фракции "Слуга народа", где нардепы заслушают результаты голосования о возможном исключении из фракции Александра Дубинского.
Отметим, что с пятницы, 29 января, депутатам раздали подписные листы на которых они могут выразить своё отношение к исключению Дубинского. Как писала "Страна", ранее поступала разная информация о том, сколько собрано голосов. По одним данным - 150 подписей. По другим - уже более 190 (то есть достаточно для исключения).