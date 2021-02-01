Нардеп Александр Дубинский, которого намерены исключить из фракции "Слуга народа" после того, как его имя попало в санкционный список США, обнародовал заявление своего адвоката, касательно этого дела.

В документе говорится, что действия против народного депутата являются незаконными, в частности, метод сбора подписей, который используют во фракции, чтобы собрать голоса за исключение Дубинского.

Полный текст заявления он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 1 февраля.

"Я Татьяна Костина, адвокат Александра Дубинского. Сейчас я вынуждена предоставить юридическую оценку фарса, который происходит во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде по поводу каких-то действий в отношении Александра Дубинского. Сегодня, 1 февраля, на заседании фракции в повестке дня стоит вопрос, называется: "Объявление результатов голосования об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины IХ ​​созыва народного депутата Украины Дубинского А.А".

И хотя я аполитичный человек, но, как адвокат не могу спокойно смотреть на то, что происходит вокруг Александра Дубинского. И как адвокат, и как гражданин независимого, суверенного государства.

Что такое санкции иностранного государства? Это политическое решение, которое имеет право принимать любая страна.

В том числе и Украина принимает такие решения. Можно спорить, насколько обоснован, эффективный и полезный этот инструмент в международных отношениях. Но для гражданина Украины, который попал в санкционный список другого государства, это не является юридическим основанием для поражения его в правах в своей стране. Тем более, когда речь идет о государственном деятеле.

Очевидно, что нужно было с самого начала разобраться по существу вопроса. А после выяснения самого факта существования лживого доноса в иностранные государства по государственного деятеля - немедленно дать жесткую правовую оценку очевидному акту государственной измены и препятствия деятельности народного депутата.

Когда граждане Украины, вместо предусмотренных Конституцией и законами Украины правовых механизмов обращаются за применением ограничительных мер в отношении украинского государственного деятеля за границу, причем в этих обращениях, подчеркиваю - просто умышленное ложный донос - это целый ряд преступлений, о которых я подробно рассказывала во время пресс-конференции 18 января.

При этом эти преступления совершаются с конкретной целью, которую эти аферисты и не скрывают - устранение из политики народного депутата, наделенного полномочиями украинским народом. И вместо ответной реакции и соответствующих правовых действий фракция "Слуга народа" в данный момент действует не как государственная политическая сила, а как сборище лиц, которые даже не думают о защите национальных интересов. А решают вопрос, каким образом понравиться внешним силам.

И даже не изучая представленные материалы, не слушая доводы и аргументы, решают один-единственный вопрос - любыми средствами избавиться от неудобного коллегу, который ставит абсолютно правильное юридический вопрос. И то, что происходит сейчас во фракции "Слуга народа" к правовой процедуре не имеет никакого отношения.

Если положение о фракции, текст которого сейчас передо мной, не было утверждено - это позор для фракции. Если оно утверждено, то они сами его грубо нарушают. Но в любом случае для исключения из фракции должны быть соответствующие основания. Наложение санкций иностранным государством не может быть даже теоретически таким основанием.

Даже в положении о фракции четко записано, что голосование по этому вопросу происходит исключительно на заседании фракции - пункт 23. И для этого предусмотрена специальная процедура, которая и заложена в это положение. Нарушены пункты положения - 23, 52, 53, 54, 65. Все, что можно было нарушить - все было нарушено.

А относительно механизма голосования, - это просто мошенническая схема, которую не позволяли никогда ранее в политической жизни Украины.

Сама форма голосования абсолютно неправильная - чтобы оно было тайной для того, кого исключают, но поименным для руководства. Поздравляю "Слуг народа" с таким изобретением. Ни один диктатор до этого еще не дошел. Вы хотя бы думали о том, что вы делаете и какой чувствительный удар по остаткам демократии в стране вы наносите.

В стране, в которой из-за фальсификаций выборов проходили площади. То, что случилось с Александром Дубинский - это просто дискриминационный акт. И то, как он сделан, - и по сути, и по форме, и по тому, кто к этому причастен, и каким образом давили на народных депутатов для принятия соответствующего решения - это просто беспрецедентная спецоперация, все участники которой не отмоются от позора в будущем, каким бы Дубинский не был бы политиком.

Нравится он кому-то или не нравится. Решение, которое будет принято, будет в любом случае юридически ничтожным и позорным для тех, кто его принимает. Но оспаривать его нет никакого смысла, потому что находиться вместе в одной фракции с людьми, которые допустили подобный механизм политической расправы, крайне неразумно и является неправильным шагом.

Провокации против Дубинского продолжались очень долго, были системными, и они не гнушались никакими способами, о чем я неоднократно сообщала на своих пресс-конференциях. К сожалению, на сегодня дезинформация, ложь, провокации, манипуляции являются основным механизмом в информационном пространстве Украины. Как юрист, я не могу не отметить, что это не могло происходить без содействия украинской власти. Но тот, кто порождает этот информационный произвол, должен знать, что бумеранг вернется. И очень скоро.

Отсутствие своевременной и эффективной правовой реакции на подобные действия чрезвычайно опасно. Так же, как и чрезвычайно опасной для страны является безнаказанность заказчиков в резонансных делах по убийству Гонгадзе, похищения и жестокого избиения Подольского, посягательство на жизнь народного депутата Ельяшкевича, где я также являюсь адвокатом, и о чем также постоянно заявляю. Так вот в этих делах, я подчеркиваю, Украина взяла на себя международные обязательства, которые намеренно не выполняет уже два десятилетия. И не собирается выполнять, судя по тому, какую роль семья Кучмы-Пинчука играет во внешней и внутренней политике Украины, в привлечении к украинской коррупции многих иностранных политиков, и в роли и влиянии этой семьи и на информационное пространство Украины.

Еще раз подчеркиваю, что действия фракции "Слуга народа" по Александру Дубинскому недопустимы и порочащие парламентское монобольшинство, которое использует грязные методы по отношению к своему коллеге", - говорится в заявлении.

Напомним, вечером 1 февраля состоится заседание фракции "Слуга народа", где нардепы заслушают результаты голосования о возможном исключении из фракции Александра Дубинского.

Отметим, что с пятницы, 29 января, депутатам раздали подписные листы на которых они могут выразить своё отношение к исключению Дубинского. Как писала "Страна", ранее поступала разная информация о том, сколько собрано голосов. По одним данным - 150 подписей. По другим - уже более 190 (то есть достаточно для исключения).