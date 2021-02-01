В выходные стало известно, что первая вакцина, которую поставят в Украину, будет производства фирмы Pfizer (Пфайзер). Это организуется в рамках гуманитарной помощи от механизма Covax.

Ранее президент Владимир Зеленский обещал, что первый медицинский транш составит 1 миллионов доз. Но оказалось, что привезут лишь 117 тысяч доз. Этого хватит на 59 тысяч украинцев - то есть охватит такая вакцинация 0,16% населения.

По словам властей, случиться это должно в середине февраля.

Тем временем, вакцина компании Пфайзер уже успела угодить в несколько громких скандалов как за границей, так и в Украине. "Страна" рассказывает о них и приводит другие важные данные.

1. Рекомендована ВОЗ

Вакцина типа мРНК, которую привезут в Украину - совместный продукт американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Препарат создан на основе искусственно синтезированной матричной РНК, упакованной в липидные пузырьки. Они проникают в клетку и стимулируют производство S-белков. На них вырабатываются антитела, которые препятствуют попаданию вируса в организм.

Заявленная эффективность - 95%. Вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с примечанием "для экстренного применения", то есть для уязвимых категорий граждан.

От других инъекции Пфайзер отличается жесткими требованиями к условиям хранения. Она должна находиться при температуре -70 градусов по Цельсию, которую может обеспечить сухой лед. После доставки вакцина может находиться при +2… 8 градусов, но на протяжении пяти дней.

Главный санврач Виктор Ляшко ранее заявлял, что в Украине "реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств". В связи с этим, по словам чиновника, власть планировала привлечь частные компании.

Производитель договорился с администрацией США о цене 19,50 долларов за дозу Пфайзера. В ЕС доза стоит 15,50 евро. Для Украины эта партия будет бесплатной в рамках гуманитарной помощи от международного механизма Covax (суть его работы мы подробно рассказывали здесь).

2. Не первый Pfizer в Украине

В первых числах 2021 года "Страна" опубликовала эксклюзивное расследование о Пфайзере. Нам стало известно, что в частной киевской клинике началась подпольная вакцинация этим препаратом.

Договориться об уколе можно было только по блату и за большие деньги. По нашим данным, инъекции вводили топ-чиновникам, политикам и бизнесменами.

Стоимость вакцинации была договорной - от 1 до 3 тысяч за курс из двух уколов для одного человека.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование нелегальной вакцинации Пфайзером в Киеве. Занялась вопросом и СБУ.

"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору в нарушение установленных правил приобрела, перевозила, хранила и отпускала ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer", - заявляли в Службе безопасности Украины.

На статью о нелегальной иммунизации отреагировал и Владимир Зеленский. "Если кто-то реально додумался тайно и с нарушением закона ввозить вакцину на продажу, реакция должна быть максимально жесткой", - написал в соцсети президент.

По данным "Страны", главным промоутером "серой" вакцины Пфайзер стал бизнесмен Роман Гольдман. Представляет себя он как "эксперт в области пациент-менеджмента из Первого медицинского центра Тель-Авива". Состоит в приятельских отношениях с Владимиром Зеленским и депутатом от "Слуги народа" Михаилом Радуцкиим.

Минздрав пришел с проверкой в частную киевскую клинику спустя несколько дней, но подпольной вакцины там уже не нашел. ГБР и СБУ расследовать незаконный ввоз препарата Пфайзер по горячим следам не удалось.

3. Были скандалы с непонятными смертями

В середине января вокруг Пфайзера разгорелся новый скандал, но уже за границей. Тогда после его введения стали массово умирать пациенты. Синхронно об этом заявили в Германии и Норвегии.

Берлин сообщил о десяти летальных исходах. Осло - о двадцати трех. Все это были люди преклонного возраста.

Затем умерли два пенсионера после Пфайзера в Эстонии, трое - в Финляндии, десятеро - в Швейцарии.

Сегодня шокирующие новости пришли из Испании. Все 78 обитателей местного дома престарелых заразились коронавирусом после привития Пфайзером. Семь из них скончались.

Производитель утверждает, что массовые смерти никак не связаны с их препаратом. Но норвежские врачи пришли к выводу, что побочные эффекты, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти ослабленных пациентов. Грубо говоря, прививка приблизила кончину иммунизированных граждан.

Несмотря на это, препаратом продолжают пользоваться и дальше.

4. Пожилых могут ждать побочки

Помимо массовых смертей, после укола Пфайзером по всему миру стали фиксировать сильные побочные эффекты.

Из США поступили новости, что у медицинских работников развились опасные реакции: анафилактический шок, сыпь.

Один американский врач после укола Пфайзером умер. Вдова медика утверждают, что он был абсолютно здоров. Но после иммунизации ему диагностировали болезнь Верльгофа - аутоиммунное заболевание, при котором быстро разрушаются тромбоциты.

О многочисленных случаях анафилактического шока после введения этой вакцины сообщали в разных странах мира.

Власти Великобритании уже официально рекомендовали людям, у которых когда-либо на что-либо была аллергия, отказаться от укола Пфайзером.

Власти Сербии применяют несколько вакцин, а потому имеют возможность сравнивать. По их данным, больше половины всей побочки легкого типа (боль и покраснение в месте укола) пришлось на Пфайзер - 62 нежелательные реакции, у китайской Синофарм - 26 случая, у российского Спутника V - один случай.

Другие побочные эффекты Пфайзера, о которых известно: высокая температура, сильная боль в мышцах, тошнота, рвота, повышенное потоотделение, головокружение и потеря сознания.

5. Регистрировали под давлением

Вакцина Пфайзер зарегистрирована и рекомендована к использованию во многих развитых странах, включая государства Европейского союза.

Но ни какой другой вакцины на данный момент нет так много смертей после укола и столь сильных побочных реакций. Все это вызывает вопросы к качеству препарата.

В январе французское издание Le Monde опубликовало сенсационное расследование. Журналисты обнародовали переписки, из которых следует, что на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) осуществлялось давление - их заставляли ускорить процесс утверждения вакцины.

Сообщается, что председатель Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен четко давала понять, какие две вакцины должны быть зарегистрированы - Пфайзер и Модерна. Сотрудники ЕАЛС указывали, что "с обоими препаратами до сих пор имеются проблемы", но европейские власти это не остановило.

Ключевая претензия к Пфайзеру заключалась в "качественных различиях между коммерческими партиями и теми, которые применялись в ходе клинических испытаний".

Проще говоря, были зафиксированы случаи, когда в страны направляют вовсе не те инъекции Пфайзера, которые испытывали и подавали для одобрения в ВОЗ.

Для Украины решения европейских инстанций достаточно, чтобы начать применение. Поэтому Пфайзер начнут вводить украинцам сразу после доставки, без дополнительных исследований.