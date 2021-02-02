Сегодня, 2 февраля, Мосгорсуд решит судьбу Алексея Навального. Будет рассмотрено ходатайство об изменении ему меры пресечения с реального срока на условный.
Вкратце расскажем, за что судят Навального. Дело в народе называется "Ив Роше Восток", приговор по нему был вынесен шесть лет назад - в декабре 2014-го.
Младший брат оппозиционера Олег Навальный работал на руководящей должности в Почте России. В решении суда записано, что он убедил руководство российского филиала "Ив Роше" разорвать договор на поставку продукции с Почтой России и заключить с ООО "Главное подписное агентство". Позже выяснилось, что по завышенным ценам. Ущерб оценили в 26 миллионов рублей - столько "Ив Роше" переплатила. Алексей Навальный, записано в вердикте, осуществлял общее руководство этой аферы.
В итоге Олег Навальный получил 3,5 года колонии, полностью отсидел срок и уже освободился. Алексея Навального приговорили к такому же сроку условно с испытательным периодом 5 лет. Позже этот срок был продлен на один год.
Алексей Навальный был обязан два раза в месяц регистрироваться в контролирующих органах. Однако, по данным российских тюремщиков, не сделал это в 2020 году шесть раз. Все пропуски были до ЧП 20 августа, которое оппозиционер трактует как отравление ядом "Новичком".
После выписки из клиники "Шарите" Навальный продолжал находиться в Германии. Ему выслали уведомление о необходимости явиться. Прилетел он в Москву лишь после того, как был объявлен в розыск и назначили дату суда.
Из-за неисполнения условий условного срока сегодня он может стать реальным. В ожидании вердикта по делу "Ив Роше Восток" Алексей Навальный провел под домашним арестом восемь месяцев. Если оппозиционера отправят в тюрьму, ему останется 2,7 лет тюрьмы - примерно до конца лета 2023 года.
"Страна" следит за решение по делу Навального в режиме онлайн, этот материал обновляется.
Прямой эфир суда над Навальным
09:56 Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе передает, что власти ЕС готовят на март санкции против России, но и могут ввести раньше, если Навального сегодня посадят.
09:51 Ситуация на улицах у Мосгорсуда. Работает ОМОН.
Задержания у выхода из метро «Преображенская площадь», одного мужчину посадили в автозак. Сотрудники полиции специально выстроились так, чтобы загородить от съемки журналистов.
Видео: Татьяна Васильчук / «Новая газета»
https://t.co/rL58JWjQnl pic.twitter.com/Uzs9L30YdL— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 2, 2021
09:49 Под судом идут точечные задержания.
09:40 Навальный уже в суде. К нему пустили пока только адвоката. И сменили судью - вместо Юлии Окуневой заседание проведет Наталья Репникова.
09:36 Мы уже в суде. Ждем начала и фотографируем вид на улицу, где сторонники Навального собирались устраивать акции протестов.
09:30 Заседание суда перенесли на 10 утра по Киеву.
09:17 Жена Навального ждет начала заседания вместе с прессой.
Юлия Навальная, фото "Страны"
09:15 Вот как идут проверки документов у метро "Преображенская", рядом с которой расположен Мосгорсуд.
Продолжается проверка документов у метро «Преображенская площадь» (рядом с Мосгорсудом), у некоторых досматривают рюкзаки.— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 2, 2021
Видео: Татьяна Васильчук / «Новая газета»
https://t.co/4Ab8LwkrNd pic.twitter.com/ZwvbFHjM7W
09:12 В суд пришла Юлия Навальная с адвокатом.
Юлия Навальная. Фото "Новой газеты"
08:55 У здания суда несколько автомобилей с красными дипломатическими номерами.
08:53 Местные журналисты говорят о точечных задержаниях, которые уже идут в Москве.
08:40 У Мосгорсуда суперусиленные меры безопасности.
Дорога от метро Преображенская площадь до суда уставлена автозаками.
Один квартал до суда вообще оцеплен. Сюда могут пройти участники судебных процессов и пресса. То есть протестующие к суду даже близко не подойдут.
От начала оцепления до суда документы у нашей журналистки проверили четыре раза, то есть на каждом углу. У входа в суд ОМОНа особенно много. Помимо спецназа суд окружён периметру автозаками и автобусами полиции.
08:23 Суд пройдет в открытом режиме. Алексей Навальный будет доставлен в здание суда из СИЗО.
08:00 Есть три варианта событий развития суда сегодня.
Первый: Суд откажет ФСИН в удовлетворении ходатайства, Алексея Навального освободят из зала суда.
Второй: Испытательный срок продлят не более чем на один год и он также будет освобожден.
Третий: Ходатайство удовлетворят и оппозиционер отправится в колонию.
У суда нет возможности изменить вид наказания, сократить срок и изменить режим. Алексей Навальный сможет обжаловать решение об отмене условного осуждения. До апелляции он продолжит находиться в СИЗО. Затем его этапируют в колонию общего режима для впервые отбывающих наказание.
07:55 Дело в отношении Навального в реестре носит номер 4/8-0002/2021. Полностью оно звучит так: "Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ)".
07:41 Сегодня заседание должно было проходить в Симоновском районном суде, он находится в Юго-Восточном округе по месту регистрации Алексей Навального. Но его перенесли в Московский городской суд.
Причина - слишком много журналистов захотели присутствовать. Чтобы разместить всех, было принято решение о выездном заседании в Мосгорсуде, здания которого вместительнее.
Отметим, что Мосгорсуд находится в пешей доступности относительно СИЗО Матросская тишина, где содержится Навальный. Оба учреждения в районе станции метро Преображенская площадь, расстояния между ними два километра - 25 минут пешком или 5 минут на автомобиле.
07:30 Главенствовать на заседании будет судья Симоновского суда Наталья Чепрасова.
Черпасова известна тем, что вынесла более 50 обвинительных приговоров для участников несанционированных митингов на Болотной площади в 2014 года.
В 2020 году она отправила в колонию на 9 лет экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова за растрату средств при использовании служебного положения.
07:00 Вчера руководитель штабов Навального Леонид Волков (проживает за границей) заявил, что оппозиция не планирует устраивать митинги по выходным каждую неделю.
Прошедшие акции протеста Волков назвал мощными: "Люди перестали бояться, а социальная база протеста многократно расширилась".
Не исключено, что у Навального приняли такое решение из-за опасения малочисленности протеста.