Сегодня, 2 февраля, Мосгорсуд решит судьбу Алексея Навального. Будет рассмотрено ходатайство об изменении ему меры пресечения с реального срока на условный.

Вкратце расскажем, за что судят Навального. Дело в народе называется "Ив Роше Восток", приговор по нему был вынесен шесть лет назад - в декабре 2014-го.

Младший брат оппозиционера Олег Навальный работал на руководящей должности в Почте России. В решении суда записано, что он убедил руководство российского филиала "Ив Роше" разорвать договор на поставку продукции с Почтой России и заключить с ООО "Главное подписное агентство". Позже выяснилось, что по завышенным ценам. Ущерб оценили в 26 миллионов рублей - столько "Ив Роше" переплатила. Алексей Навальный, записано в вердикте, осуществлял общее руководство этой аферы.

В итоге Олег Навальный получил 3,5 года колонии, полностью отсидел срок и уже освободился. Алексея Навального приговорили к такому же сроку условно с испытательным периодом 5 лет. Позже этот срок был продлен на один год.

Алексей Навальный был обязан два раза в месяц регистрироваться в контролирующих органах. Однако, по данным российских тюремщиков, не сделал это в 2020 году шесть раз. Все пропуски были до ЧП 20 августа, которое оппозиционер трактует как отравление ядом "Новичком".

После выписки из клиники "Шарите" Навальный продолжал находиться в Германии. Ему выслали уведомление о необходимости явиться. Прилетел он в Москву лишь после того, как был объявлен в розыск и назначили дату суда.

Из-за неисполнения условий условного срока сегодня он может стать реальным. В ожидании вердикта по делу "Ив Роше Восток" Алексей Навальный провел под домашним арестом восемь месяцев. Если оппозиционера отправят в тюрьму, ему останется 2,7 лет тюрьмы - примерно до конца лета 2023 года.

"Страна" следит за решение по делу Навального в режиме онлайн, этот материал обновляется.

Прямой эфир суда над Навальным

09:56 Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе передает, что власти ЕС готовят на март санкции против России, но и могут ввести раньше, если Навального сегодня посадят.

09:51 Ситуация на улицах у Мосгорсуда. Работает ОМОН.

Задержания у выхода из метро «Преображенская площадь», одного мужчину посадили в автозак. Сотрудники полиции специально выстроились так, чтобы загородить от съемки журналистов.



Видео: Татьяна Васильчук / «Новая газета»



https://t.co/rL58JWjQnl pic.twitter.com/Uzs9L30YdL — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 2, 2021

09:49 Под судом идут точечные задержания.

09:40 Навальный уже в суде. К нему пустили пока только адвоката. И сменили судью - вместо Юлии Окуневой заседание проведет Наталья Репникова.

09:36 Мы уже в суде. Ждем начала и фотографируем вид на улицу, где сторонники Навального собирались устраивать акции протестов.

09:30 Заседание суда перенесли на 10 утра по Киеву.

09:17 Жена Навального ждет начала заседания вместе с прессой.

Юлия Навальная, фото "Страны"

09:15 Вот как идут проверки документов у метро "Преображенская", рядом с которой расположен Мосгорсуд.

Продолжается проверка документов у метро «Преображенская площадь» (рядом с Мосгорсудом), у некоторых досматривают рюкзаки.



Видео: Татьяна Васильчук / «Новая газета»



https://t.co/4Ab8LwkrNd pic.twitter.com/ZwvbFHjM7W — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 2, 2021

09:12 В суд пришла Юлия Навальная с адвокатом.

Юлия Навальная. Фото "Новой газеты"

08:55 У здания суда несколько автомобилей с красными дипломатическими номерами.

08:53 Местные журналисты говорят о точечных задержаниях, которые уже идут в Москве.

08:40 У Мосгорсуда суперусиленные меры безопасности.

Дорога от метро Преображенская площадь до суда уставлена автозаками.

Один квартал до суда вообще оцеплен. Сюда могут пройти участники судебных процессов и пресса. То есть протестующие к суду даже близко не подойдут.

От начала оцепления до суда документы у нашей журналистки проверили четыре раза, то есть на каждом углу. У входа в суд ОМОНа особенно много. Помимо спецназа суд окружён периметру автозаками и автобусами полиции.

08:23 Суд пройдет в открытом режиме. Алексей Навальный будет доставлен в здание суда из СИЗО.

08:00 Есть три варианта событий развития суда сегодня.

Первый: Суд откажет ФСИН в удовлетворении ходатайства, Алексея Навального освободят из зала суда.

Второй: Испытательный срок продлят не более чем на один год и он также будет освобожден.

Третий: Ходатайство удовлетворят и оппозиционер отправится в колонию.

У суда нет возможности изменить вид наказания, сократить срок и изменить режим. Алексей Навальный сможет обжаловать решение об отмене условного осуждения. До апелляции он продолжит находиться в СИЗО. Затем его этапируют в колонию общего режима для впервые отбывающих наказание.

07:55 Дело в отношении Навального в реестре носит номер 4/8-0002/2021. Полностью оно звучит так: "Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ)".

07:41 Сегодня заседание должно было проходить в Симоновском районном суде, он находится в Юго-Восточном округе по месту регистрации Алексей Навального. Но его перенесли в Московский городской суд.

Причина - слишком много журналистов захотели присутствовать. Чтобы разместить всех, было принято решение о выездном заседании в Мосгорсуде, здания которого вместительнее.

Отметим, что Мосгорсуд находится в пешей доступности относительно СИЗО Матросская тишина, где содержится Навальный. Оба учреждения в районе станции метро Преображенская площадь, расстояния между ними два километра - 25 минут пешком или 5 минут на автомобиле.

07:30 Главенствовать на заседании будет судья Симоновского суда Наталья Чепрасова.

Черпасова известна тем, что вынесла более 50 обвинительных приговоров для участников несанционированных митингов на Болотной площади в 2014 года.

В 2020 году она отправила в колонию на 9 лет экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова за растрату средств при использовании служебного положения.

07:00 Вчера руководитель штабов Навального Леонид Волков (проживает за границей) заявил, что оппозиция не планирует устраивать митинги по выходным каждую неделю.

Прошедшие акции протеста Волков назвал мощными: "Люди перестали бояться, а социальная база протеста многократно расширилась".

Не исключено, что у Навального приняли такое решение из-за опасения малочисленности протеста.