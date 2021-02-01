В Верховной Раде Украины, где ранее провалили голосование за назначение Юрия Витренко вице-премьером и министром энергетики, намерены на текущей неделе снова попытаться вынести на голосование его кандидатуру на данный пост.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны" в понедельник, 1 февраля.

"Часть депутатов вернётся с ПАСЕ, а это дополнительные голоса. Плюс помогут другие группы и фракции. Вероятней всего, в среду-четверг (3 или 4 февраля) за его кандидатуру снова будут голосовать", - сообщил "Стране" источник в "Слуге народа".

Напомним, на заседании в четверг, 28 января, Рада второй раз не смогла назначить Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Соответствующее решение поддержали 204 нардепов.

Первый раз в парламенте проходило голосование за назначение Витренко на этот пост 17 декабря 2020 года. Тогда "за" свои голоса отдали 186 народных депутатов при необходимых 226. А профильный комитет еще перед голосованием Рады не поддержал инициативу назначить его министром. Перед вторым голосованием комитет поддержал его кандидатуру.

Сам же Витренко обещал уйти в частный бизнес, если Рада не сделает его полноценным министром со второй попытки.