Пока доступ к вакцине от коронавируса в Украине будет ограничен, обязательную справку о прививке вводить не будут. Однако те, кому она будет нужна для путешествий, смогут получить ее бесплатно.

Об этом в интервью ТСН заявил замминистра здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко.

"Пока мы действуем в рамках исключительно международного законодательства (о так называемом "COVID-паспорте" - Ред.). Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение №6 к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не собираемся внедрять", - сказал Ляшко.

По его словам, те, кому такое свидетельство будет необходимо, смогут получить его бесплатно.

"Мы просто нашу систему здравоохранения перестроили так, что при необходимости двумя нажатиями на клавиатуре можно будет представить ту форму справки человеку, который будет путешествовать и, вероятно, какая-то страна введет требование, что при пересечении границы нужно будет предъявить международное свидетельство о вакцинации. Это будет бесплатно", - заявил Виктор Ляшко.

По его словам такая справка не станет в Украине обязательной для посещения учреждений, пока доступ к вакцинам ограничен. По мнению Ляшко, "внедрение справок и паспортов может привести к разделению людей".

Напомним, запись на прививку от коронавируса в Украине решили делать онлайн.

Также мы писали о том, что вакцинация от коронавирусной болезни в Украине может начаться приблизительно 15 февраля.