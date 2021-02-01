Президент Польши с 1990 по 1995 год и лауреат Нобелевской премии Лех Валенса принялся за поиск новой работы, так как президентской пенсии ему не хватает на жизнь а лекции в университетах экс-глава государства давать не может из-за коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Super Express.

"Я бы с удовольствием пошел электриком. Я по сей день помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины", - заявил политик.

77-летний Валенса также сказал, что не может найти дополнительных заработков. Его жена, по его словам, тратит больше, чем получает вся семья. После выхода на пенсию Валенса получает 6 тысяч злотых в месяц (около 45 тысяч гривен). Средняя зарплата в Польше составляет около 5 тысяч злотых (37 500 грн).

"После шести месяцев такой ситуации, как сейчас, я скоро пойду собирать деньги под церковью", - добавил политик.

Напомним, недавно Валенса признал, что является "банкротом" и никто из его семьи не получит подарки на рождественские праздники.

Тем временем в Украине на фоне коронавирусного кризиса более 19 миллионов граждан проживают за чертой бедности.