В Испании семеро жителей центра для престарелых в городе Толедо, Лагартера, скончались после заражения коронавирусом и еще 71 человек инфицирован Covid-19. Это произошло после того, как обитателей центра для престарелых привили первой дозой вакцины Pfizer. Об этом сообщает Еuropapress.

Симптомы заболевания коронавирусов у вакцинированных 13 января первой дозой Pfizer пожилых людей стали проявляться через шесть дней. По словам управляющего центром для престарелых, 22 января всем получившим прививку сделали ПЦР-тесты и все они, кроме одного, оказались положительными.

По состоянию на понедельник, 1 февраля, скончались семеро заболевших. У них всех были хронические заболевания. Четверо заболевших госпитализированы, остальные изолированы по комнатам.

Ранее "Страна" писала о том, что в Швейцарии пять человек умерли после вакцинации препаратом Pfizer.

Также мы сообщали, что в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer, Зеленский раньше обещал миллион.