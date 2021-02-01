Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций против Никарагуа.

Документ был зарегистрирован на сайте парламента в понедельник, 1 февраля.

"Проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021г "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа" подан президентом в парламент 1 февраля под №4689", - говорится в документе.

Текста данного проекта постановления и сопроводительных документов пока на сайте Верховной Рады нет.

В свою очередь в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Зеленский, возможно, на этой неделе передаст в Верховную Раду указ о введении санкций против Никарагуа, который парламент должен утвердить своим постановлением.

"У президента на подписи находится указ о введении санкций против Никарагуа - это решение Совета национальной безопасности и обороны, и поэтому в случае подписания президентом этого указа надо будет обеспечить требования закона о внесении его на рассмотрение Верховной Рады в течение 48 часов", - сказал Стефанчук.

Согласно закону "О санкциях", решение о применении, отмене и внесении изменений санкций в отношении иностранного государства принимается Советом национальной безопасности и обороны, вводится в действие указом президента и утверждается в течение 48 часов со дня подписания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления и является обязательным к исполнению.

Стефанчук о санкциях против Никарагуа - с 9:41

Напомним, 9 октября прошлого года Кабинет министров обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением ввести санкции против Никарагуа из-за назначения властями республики консула в аннексированном Крыму.

Ровно через месяц власти аннексированного полуострова Крым анонсировали открытие "первого иностранного консульского учреждения" - представительства Никарагуа.

После заявления так называемого вице-премьера Крыма об открытии на полуострове представительства Никарагуа Украина выразила протест и начала санкционный процесс в отношении этой страны.