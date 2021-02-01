Заседание по делу российского оппозиционера Алексея Навального, запланированное на 2 февраля, перенесли из Симоновского районного суда Москвы в Московский городской суд.

Об этом сообщает пресс-служба Симоновского суда.

"С учетом числа поступивших аккредитаций различных СМИ в Симоновский районный суд города Москвы, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда", - сказано в сообщении.

Изначально заседание планировали проводить в Симоновском районном суде, так как Навальный зарегистрирован в Юго-Восточном округе. Теперь его перенесли в Московский горсуд, который расположен на станции метро "Преображенская площадь", в пешей доступности от СИЗО "Матросская тишина", где находится политик.

Отметим, что завтра суд будет принимать решение по ходатайству ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Напомним, у Навального решили не делать митинги по выходным. Акция протеста в поддержку оппозиционера запланирована на день судебного протеста, 2 февраля.

Также мы писали о том, что как проходили митинги за Навального в Москве в воскресенье, 31 января.