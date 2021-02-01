Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla, Илон Маск заявил об успешном чипировании обезьяны, которая теперь может играть в видеоигры. Это является экспериментом его компании Neuralink в социальном приложении Clubhouse, созданном для общения и онлайн-конференций. Также Маск анонсировал в скором времени выход видео с обезьяной, в мозге которой есть беспроводной имплант. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга", - заявил Маск.

По его словам, чип полностью скрыт под кожей животного без вреда для него. По мнению бизнесмена, в Neuralink созданы "лучшие условия для обезьян".

"В будущем мы хотим, чтобы обезьяны играли друг с другом в пинг-понг", - добавил Маск.

Также в разговоре с пользователями Маск заявил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей.

"Это похоже на Fitbit (фитнес-браслет американской компании - Ред.) в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг", - объяснил Маск.

Ранее "Страна" писала о том, что Илон Маск заплатит 100 миллионов долларов любому за лучшую технологию улавливания углерода.

Также мы сообщали, что Илон Маск написал "биткоин" в своем описании твиттера и поднял стоимость криптовалюты на $5 тысяч.