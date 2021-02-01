Франция, которая готовится объявить третий национальный карантин из-за коронавируса, закрыла свои границы для украинцев и жителей других стран, которые не входят в Европейский союз. Такое решение вступило в силу в воскресенье, 31 января, и было принято для того, чтобы замедлить распространение Covid-19 в стране.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины во Франции.

С 31 января 2021 года установлен запрет на въезд и выезд с территории Франции в любую страну за пределами европейского пространства (Европейский союз, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сен-Мартен, Ватикан и Швейцария), кроме чрезвычайных неотложных обстоятельств.

Что касается перемещений в пределах европейского пространства, въезд и выезд из Франции, остаются строго ограниченными до появления новых распоряжений.

В посольстве уточнили, что если поездка связана с неотложными обстоятельствами, необходимо соблюдать ограничительные меры, которые действуют при въезде на территорию Франции.

Напомним, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс анонсировал закрытие границ.

Также мы рассказывали, что 24 января Франция начала требовать отрицательные тесты на коронавирус при въезде из других стран ЕС.