Заседание фракции "Слуга народа" состоится 1 февраля. Фото: "Страна"

Вечером в понедельник, 1 февраля, состоится заседание фракции "Слуга народа". Нардепы обсудят законопроекты, которые Рада рассмотрит на пленарной неделе, и заслушают результаты голосования о возможном исключении из фракции Александра Дубинского

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Александр Качура. 

Заседание начнется в 18:00. "Слуги" обсудят главные законопроекты, которые будут рассматриваться парламентом на пленарной неделе. Отдельно будет обсуждение законопроекта о системе общественного здоровья №4142.

Кроме того, нардепы заслушают членов аграрного комитета касательно инициированной ими отставки главы комитета Николая Сольского. Также в повестке объявление результатов голосования о возможном исключении из состава фракции Александра Дубинского.

Заседание фракции Слуга народа состоится 1 февраля. Скриншот телеграм-канала Качуры

Ранее "Страна" сообщала, что в США объявили о введении санкций против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы". Под санкции подпали семь граждан Украины, в том числе Дубинский. 

На заседании фракции "Слуга народа" 25 января, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе депутата. Зеленский предложил Дубинскому покинуть фракцию, но он отказался.

Также мы писали, что на прошлой неделе "слугам народа" начали выдавать бюллетени для голосования за исключение Дубинского из фракции.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.