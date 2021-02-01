Вечером в понедельник, 1 февраля, состоится заседание фракции "Слуга народа". Нардепы обсудят законопроекты, которые Рада рассмотрит на пленарной неделе, и заслушают результаты голосования о возможном исключении из фракции Александра Дубинского.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Александр Качура.

Заседание начнется в 18:00. "Слуги" обсудят главные законопроекты, которые будут рассматриваться парламентом на пленарной неделе. Отдельно будет обсуждение законопроекта о системе общественного здоровья №4142.

Кроме того, нардепы заслушают членов аграрного комитета касательно инициированной ими отставки главы комитета Николая Сольского. Также в повестке объявление результатов голосования о возможном исключении из состава фракции Александра Дубинского.

Ранее "Страна" сообщала, что в США объявили о введении санкций против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы". Под санкции подпали семь граждан Украины, в том числе Дубинский.

На заседании фракции "Слуга народа" 25 января, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе депутата. Зеленский предложил Дубинскому покинуть фракцию, но он отказался.

Также мы писали, что на прошлой неделе "слугам народа" начали выдавать бюллетени для голосования за исключение Дубинского из фракции.