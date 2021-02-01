Кабмин рассматривает возможность ослабления карантинных ограничений в некоторых регионах Украины до уровня, который соответствовал "желтой" и "зеленой" зонам во время действия адаптивного карантина.

Об этом в ходе совещания у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - заявил глава правительства.

Он добавил, что впервые за долгое время число активных случаев Covid-19 в Украине опустилось ниже 200 тысяч человек. Тем не менее, Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано большее число госпитализированных, чем за позапрошлую 12 147 против 11 630 соответственно.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни", - сказал премьер.

Также Шмыгаль заявил, что в стране растет количество тестирований на коронавирус методом ИФА и значительно увеличилось количество проведенных экспресс-тестов - 34 600 по сравнению с 20 000 на позапрошлой неделе.

Напомним, в последний раз власти делили страну на зоны карантина 6 ноября. Уже 14 ноября в Украине на протяжении двух недель действовал карантин выходного дня. После его окончания власти ввели ограничения "оранжевой" зоны на всей территории государства, которые действуют и сейчас, после завершения январского локдауна.

25 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в планы возглавляемого им ведомства входит возвращение страны к адаптивному карантину.