В России следующие выходные пройдут без акций протеста оппозиции. Сторонники Алексея Навального зовут россиян на улицы пока только 2 февраля - в день, когда в Симоновском суде Москвы будут рассматривать замену оппозиционному лидеру условного наказания на реальный срок по делу "Ив Роше". Об этом сообщил глава штабов Навального Леонид Волков.

"Пока планируем акцию только 2 февраля", - заявил Волков. Также он положительно оценил прошедшие в минувшее воскресенье, 31 января, и неделю назад акции протеста.

"Прошедшие мирные шествия были очень мощными и показали огромный потенциал протеста в России. Люди перестали бояться, а социальная база протеста многократно расширилась", - заявил Волков.

Ранее "Страна" публиковала видео задержаний на митинге за Навального в Москве.

Также мы разбирались, что показали новые акции Навального в России.