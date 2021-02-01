2 февраля сторонники Навального снова выйдут на улицу. Фото: Страна

В России следующие выходные пройдут без акций протеста оппозиции. Сторонники Алексея Навального зовут россиян на улицы пока только 2 февраля - в день, когда в Симоновском суде Москвы будут рассматривать замену оппозиционному лидеру условного наказания на реальный срок по делу "Ив Роше".  Об этом сообщил глава штабов Навального Леонид Волков.

"Пока планируем акцию только 2 февраля", - заявил Волков.  Также он положительно оценил прошедшие в минувшее воскресенье, 31 января, и неделю назад акции протеста.

"Прошедшие мирные шествия были очень мощными и показали огромный потенциал протеста в России. Люди перестали бояться, а социальная база протеста многократно расширилась", - заявил Волков.

у Навального рассказали, что планируют акцию протеста пока только на 2 февраля

Ранее "Страна" публиковала видео задержаний на митинге за Навального в Москве.

Также мы разбирались, что показали новые акции Навального в России.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.