Завтрак - базовый прием пищи, который заряжает организм на целый день. Он должен быть сбалансированным и легким, а еще диетическим.

Эксперт похудения и фитнес тренер Анита Луценко поделилась секретом идеального варианта на завтрак - это сырники на кокосовом масле. Простые ингредиенты сделают блюдо полезным и вкусным. К тому же, этот рецепт очень простой в приготовлении.

Список ингредиентов:

2 пачки творога (желательно 5%);

1 яйцо,

чайная ложка сахара (банан или изюм на выбор),

1 ст.л. муки

Для приготовления сырников понадобится две пачки творога. Его нужно смешать с яйцом, сахаром и мукой. Нужно размять массу вилкой. Затем ложкой взять часть творожной массы и сформировать кружок, который нужно немного приплюснуть. После этого обжарить получившиеся сырники на сковороде (на маленьком огне) на небольшом количестве подсолнечного или кокосового масла.

По желанию сырники можно посыпать кокосовой стружкой, вместо пшеничной муки - использовать рисовую или кокосовую.

Для тех, кто хочет еще больше снизить калорийность блюда, Анита Луценко предложила еще более диетические сырники.

В этом рецепте всего 90 ккал на 100 г.

Ингредиенты:

2 пачки 5% творога (300 г)

4 ст. ложек овсяных хлопьев

одна хурма (можно заменить на банан или яблоко)

1 яичный белок

10 г. изюма

1 г. ванилина

Очистить хурму от кожицы, нарезать небольшими кусочками, смешать с изюмом и сделать пюре. Отдельно в кухонном комбайне измельчить в муку овсяные хлопья. Смешать творог с пюре и мукой, добавив белок одного яйца и ванилин.

Руки смочить водой и сформировать из полученного теста колбаску. Разрезать порционно на части и отправить запекаться в духовку на 20 минут при температуре 180°.

В дополнении к сырникам можно приготовить соус из малины, клюквы (по 300 г.) с добавлением цедры одного лимона и меда (2 ст. л.).

Сырники - любимое блюдо украинских политиков. Именно это блюдо на завтрак готовит своей семье первая леди страны - Елена Зеленская.

Сырниками порадовала на день рождение своего любимого и Настя Сличная - экс-возлюбленная бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

Несколько лет назад лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также хвасталась в соцсети сырниками в честь Дня кондитера. Она раскрыла сразу шесть секретов приготовления своих сырников, в числе которых - использовать стевию вместо сахара и обкатывать сырники в кукурузной муке, чтобы они были желтыми.