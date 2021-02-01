Записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине можно будет при помощи специальной онлайн-платформы. Ее в феврале представит Кабмин.

Об этом шла речь в ходе селекторного совещания президента с правительством и правоохранителями 1 февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Члены правительства доложили о подготовке онлайн-платформы, с помощью которой можно будет записаться в очередь на вакцинацию. Кабинет Министров презентует ее в феврале", - сказано в сообщении.

По мнению президента Владимира Зеленского, план вакцинации должен включать тесную коммуникацию и сотрудничество между правительством, ОГА и органами местной власти.

"Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной", - сказал президент.

Напомним, Зеленский пообещал сделать вакцинацию украинцев от коронавируса бесплатной.

Также мы писали о том, что в Украине вакцинация от коронавируса может начаться в начале февраля текущего года.