В понедельник, 1 февраля, на специально собранном внеочередном заседании Нацсовет по телевидению и радиовещанию отменил своё же решение о наложении штрафов и предупреждения телеканалу 112.

Об этом сообщили "Стране" источники близкие к Нацсовету.

По словам источников, причиной отмены штрафов стала история с подлогом документов.

Как ранее писала "Страна", Нацсовет предоставил неправдивую информацию о том, что не получал уведомление о невозможности присутствия руководителей телеканалов из-за того, что они заразились коронавирусом.

После этого с заявлением о подлоге выступил сам телеканал, а нардеп от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Ренат Кузьмин потребовал возбудить уголовное дело.

"В Нацсовете сидят чиновники. Они понимают чем им это грозит. Поэтому они решили отменить прежнее решение, чтоб принять его уже без процедурных нарушений", - рассказал источник.

Напомним, 28 января Нацсовет объявил предупреждение и наложил штраф на телеканал в размере 114 067,50 гривен. за критику власти, которую в Нацсовете квалифицировали как "призывы к разжиганию агрессивной войны, её пропаганда, разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти".

А 27 января, за день до заседания, телеканал подал в Нацсовет письмо с просьбой переноса рассмотрения вопроса, основанием которому был приложенный положительный тест на Covid-19 сотрудника с указанием на обязательность самоизоляции других ответственных лиц.

Также мы рассказывали, что ранее Нацсовет вынес предупреждение каналу "112" из-за мультфильма о дочке репрессированного большевиками священника.