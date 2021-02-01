В понедельник, 1 февраля, Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго" и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Cегодня с 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 планируется поставить в Украину по 200 МВт электричества из России в час. Уже с 21:00 до 23:00 будет поставляться по 100 МВТ в час.

2 февраля планируется поставить по 200 МВт на 12:00-14:00 и на 20:00, и по 100 МВт на два часа вечера 21:00-22:00.

Напомним, ранее "Укрэнерго" неоднократно заявляло, что в стране сложилась критическая ситуация с запасами угля - их объемы достигли исторического минимума. В связи с этим Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

Ранее мы писали, что в мае 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России в 2020 году.