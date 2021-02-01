Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков зарегистрировал новую страницу в Facebook и отметился на ней как политический деятель. Также он записал ролик, очень похожий на предвыборный, и поставил его на обложку.

Под видео спикер парламента подписал "Начинаем работать". Ролик снят в формате политической рекламы. В нем Разумков едет в Раду на черном авто, одет в классический костюм. После чего заходит в зал заседаний и говорит "Добрый день. Начинаем работать".

Отметим, что это вторая страница Разумкова. В первой он зарегистрирован как председатель Верховной Рады.

Напомним, ранее Разумков объявил о закрытии четвертой сессии Рады и рассказал, когда V сессия ІХ созыва начнет свою работу.

Также сообщали, что Разумков рассказывал, что в Раде нет документов об отставке Кабинета Министров Украины.