Сегодня, 1 февраля, на территории, подконтрольные так называемой "ЛДНР", доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V". И сегодня же начинается вакцинация.

Первым медпрепарат получат медицинские сотрудники, работники сферы образования, социальные работники и тем трудящиеся ведомств, которые контактируют с большим количеством людей.

Об этом сообщают местные ресурсы и росСМИ.

В т.н. "ЛНР" говорят, что "в дальнейшем ожидаются регулярные поставки вакцины из России", что "позволит провести вакцинацию жителей для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет и препятствовать распространению вируса".

А в т.н. "ДНР" заявляют, что вакцина уже в Донецке, и девять пунктов вакцинации готовы к открытию. Первую прививку от коронавируса сделают уже 1 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назвал предложение Украине российской вакцины "проявлением информационной войны".