В понедельник, 1 февраля, Служба безопасности Украины объявила о разоблачении сети Telegram-каналов, которые, по утверждению спецслужбы, были направлены на дестабилизацию ситуацию в стране и управлялись из России. Среди них известные анонимные Telegram-каналы "Резидент", "Легитимный" и другие. Сами Telegram-каналы уже называли эту информацию местью властей за разоблачение коррупции на "Большой стройке" и прочих схем.

Позицию СБУ по данной теме изложил в Facebook руководитель пресс-службы СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

"В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" - Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе", - сказано в сообщении.

Администратор, 34-летний мужчина из Одессы, находится в розыске в Украине, сейчас он живет в Приднестровье. По информации СБУ, Артем Д. лично администрировал 12 телеграм-каналов, лично общался с заказчиками материалов, отчитывался перед кураторами и согласовывал с ними размещение заказных публикаций.

"Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

"Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах. Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезопасности государства", - сообщили в СБУ.

В спецслужбе заявили, что по заключению лингвистическо-психологической экспертизы, материалы, распространявшиеся в Telegram-каналах, были направлены "на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации".

"Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан. Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации. Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения "гонораров" за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, двоих фигуранток этого дела уже задержали и им предъявлено подозрение в госизмене. Сам организатор пока получил заочное подозрение. При этом в СБУ заявляют, что нет технической возможности заблокировать эти каналы и они продолжают работать.

Ситуацию уже прокомментировали упомянутые выше Telegram-каналы. Они заявляют, что информация СБУ полностью лживая.

"Заголовки пестрят! Интересно, что СБУ нарисовало про нас? Интрига! Обязательно ознакомимся с информацией и картинками СБУ, а также с теми, кого они арестовали и задержали. То, что нас снова приписывают под кураторов из РФ, ничего нового, наверное, у кого-то сильно "бомбило", что так спешили выдать "разоблачение". Наша информационная кампания "Синдикат" вскрыла миллиардную коррупцию в проекте Большая стройка, а кураторам из Офиса президента пришлось в срочном формате фальсифицировать дело о русском следе", - написал Telеgram-канал "Легитимный".

Об этом же пишет "Резидент". Администрация канала также заявила о том, что их преследуют из-за обнародованной информации о Большой стройке.

"Кирилл Тимошенко совместно с Бакановым придумали новую схему дискредитации политических телеграм каналов, цель которой сместить акценты с миллиардной коррупции на Большой стройке на российский след. Методы Петра Порошенко активно используются СБУ как механизм давления на оппонентов, что отталкивает от президента многих сторонников. Кирилл Тимошенко тащит Зеленского на дно, при этом отмывая миллиарды на Большой стройке", - сказано в сообщении.

Напомним, Зеленский по предложению СБУ ввел санкции против китайских инвесторов компании "Мотор Сич".

Также мы писали о том, что подполковник СБУ собрал банду из полицейских, которая похищала людей и вымогала деньги.