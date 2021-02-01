На днях начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергей Олийнык на днях рассказал о том, почему были приняты решения о запрете на ввоз в Украину целого ряда книг из России, включая детективы Бориса Акунина и романа "Мастера и Маргарита" киевского писателя Михаила Булгакова.

Так, по мнению Олийныка, "абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии "русского мира". Потому хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором", и он сожалеет, что нет полного запрета на ввоз книг из РФ, потому что "пропаганда скрывается в деталях".

Далее он вообще рассказал удивительные вещи про героя романов Акунина Фандорине.

"В качестве примера могу привести написанную им серию детективов про Эраста Фандорина, в которой российский силовик появился в образе не кровавого опричника, а истинного аристократа XIX века. И все описанные события происходили примерно в то же время, когда Московия вырезала черкесский народ", - заявил Олийнык.

"Страна" решила проанализировать, что известно о самом Сергее Олийныке, принимающим решение о запрете ввоза книг.

Воевал в АТО, состоит в ОУН

Сергей Дмитриевич Олийнык возглавляет в Гостелерадио управление разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции. Согласно структуре органа, в этом управлении работают 15 человек. Зарплата Олийныка на этой должности, согласно его же декларации, составляет 34,5 тысячи гривен.

За год это почти 415 тысяч гривен. Отметим, что общее финансирование из Госбюджета Государственного комитета по телерадиовещанию достигает 32 миллионов гривен в год.

Несмотря на внушительный доход чиновника, сам он беден как церковная мышь. У Олийныка нет ни квартир, ни домов, ни строящегося жилья, ни машин, ни земли, ни вкладов в банках или наличности. Правда, и информации о тратах на аренду жилья или о праве проживания где-либо бесплатно, в его декларации также нет.

Скриншот НАПК

Зарегистрирован Олийнык, согласно его декларации, в селе Суботцы Знаменского района Кировоградской области. По этому же месту регистрации он получает пенсию, в размере 3660 гривен в месяц.



Из декларации чиновника становятся понятны и его политические взгляды. Он указал, что состоит в "Организации украинских националистов".

Скриншот НАПК

На сайте Гостелерадио Сергею Олийныку посвящено несколько заметок. В сентябре 2015 года Госкомтелерадио объявило сбор гуманитарной помощи для бойцов минометной батареи 54-й бригады, в которой служил Сергей Олийнык. Тогда он занимал пост начальника отдела анализа и развития информпространства. Его коллеги планировали передать в АТО консервы, печенье, конфеты, сигареты, домашнюю консервацию и выпечку.

19 марта 2019 года на сайте Госкомтелерадио появилась еще одна заметка. В ней говорилось о том, что тогдашний президент Петр Порошенко наградил Сергей Олийныка, бывшего кадрового военного, который пошел добровольцем в АТО знаком отличия "За участие в Антитеррористической операции" .

Скриншот Госкомтелерадио

Как следовало из этой заметки, Олийнык в 2015-2016 годах служил замкомандира зенитно-ракетной батареи в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая выполняла боевые задачи в Марьинке и Красногоровке.

Порошенко награждал Олийныка знаком отличия. Фото: Госкомтелерадио

Сам Олийнык в 2018 году написал колонку для сайта "Цензор", в которой отмечал пагубное воздействие пропаганды Российской Федерации, направленной на подрыв национальных интересов Украины.

"Из-за слишком либеральных правил игры в украинском информационном пространстве Российская Федерация и ее многочисленные агенты влияния десятилетиями в комфортных условиях осуществляли мощную пропаганду в пользу РФ и на подрыв национальных интересов Украины. Значительная роль в этих процессах отводилась разжиганию межэтнической розни. В результате этого в 2014 году, когда началась русско-украинская война, значительная часть граждан Украины, будучи одурманенными антиукраинской пропагандой, стали на сторону врага, направили оружие в сторону своих соотечественников", - отмечал Олийнык.