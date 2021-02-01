Более 19 миллионов украинцев на сегодняшний день проживают за чертой бедности. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время заседания Согласительного совета в понедельник, 1 февраля. По ее словам, исследования международных организаций показали 50-процентный рост уровня бедности в Украине в 2020 году.

Об этом сообщает Укринформ.

По мнению Елены Кондратюк, учитывая эти данные, парламент должен поставить перед правительством задачу по разработке новой стратегии преодоления бедности.

"По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев. Поэтому Верховная Рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года", - отметила Кондратюк.

Она напомнила, что в соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, ликвидировав крайний уровень бедности.

Напомним, руководитель Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи, академик Элла Либанова заявила, что в начале 2020 года больше половины украинцев оказались за чертой бедности. А карантин только усилил обнищание, и к 2021 году число бедных выросло.

Также мы сообщали, что восемь из десяти пенсионеров в Украине живут за чертой монетарной бедности.