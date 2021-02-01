Президент Украины Владимир Зеленский считает, что избавиться от олигархов в Украине можно лишив их медиаресурсов и влияния на депутатов.

Об этом глава государства заявил в интервью HBO, текст которого опубликовал Офис президента.

"Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", ту или иную медиаплощадку, и лишить их возможности влиять на депутатов", - сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, это можно сделать, потому он хочет реализовать такой план в Украине.

"Это должно быть принято. Не просто решение правоохранителей - кого-то взять за решетку, посадить кого-то. Я не против того, чтобы посадить всех, кто нарушает закон. Но вместо одних придут другие. Поэтому необходимо на законодательном уровне менять этот процесс. Я считаю, что это возможно сделать. Теперь по их влиянию: есть ли у партии "Слуга народа" или в других партиях влияние? Я уверен, что олигархи влияют на все партии, которые находятся в украинском парламенте. Не на партию в целом, а на каких-то людей. Но они имеют влияние", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский пообещал американцам уголовные дела на Деркача и Дубинского.

Также мы писали о том, что на сайте Офиса президента отредактировали интервью Зеленского каналу HBO.