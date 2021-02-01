Владимир Зеленский рассчитывает на приглашение от Джо Байдена на встречу в Белом доме. Об этом президент Украины рассказал в интервью, полный текст которого опубликован на сайте главы государства.

"Я думаю, что обязательно буду приглашен президентом Байденом в Белый дом, и с удовольствием приму это приглашение. Я считаю, что у нас есть много, о чем не только можно говорить, но и нужно многое сделать. Мне кажется, что некоторые изменения в мире будут на протяжении каденции президента Байдена очень положительные. Я бы очень хотел, чтобы мы смогли помочь ему в этом деле, а президент Байден помог Украине, которую он прекрасно знает. Уверен, что после нашей встречи это будет именно так.

И я думаю, что приглашение, наша встреча с президентом США – это символ и ответ на все те вопросы, которые были от вас с самого начала о том, чего ожидает Украина от Соединенных Штатов, воспринимают ли Соединенные Штаты Украину как партнера, мы выйдем на другой уровень наших отношений, смогут ли Соединенные Штаты помочь закончить войну в Европе", - рассказал Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал американцам уголовные дела на Деркача и Дубинского.

Также мы сообщали, что Зеленский назвал предложение Украине российской вакцины "проявлением информационной войны".