Президент Украины Владимир Зеленский в интервью HBO заявил, что сроки вакцинации указали на то, что Украина не является равноправным членом Евросоюза или мира. Пресс-служба Офиса президента, публикуя текст интервью, этот фрагмент отредактировала, убрав слово "мир" из оригинальной цитаты.

Видео фрагмента интервью, где президент рассуждает о вакцинации, опубликовано в YouTube.

"Есть несколько эмоций по поводу мировой вакцинации. То, что Украина не является равноправным членом Европейского союза или мира - сроки вакцинации об этом четко сказали", - говорит Зеленский.

Зеленский о вакцинации - с 00:41

На сайте Офиса президента этот фрагмент отредактировали. Слово "мир" из оригинальной цитаты убрали.

"Есть несколько эмоций по вакцинации в мире. Возможно, они не все приятные, но я должен их озвучить. То, что Украина не является равноправным членом Европейского Союза, - на это четко указали сроки вакцинации", - сказано в тексте интервью, обнародованном пресс-службой ОП.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, что заявил Зеленский в интервью HBO.

Также мы писали, что Зеленский назвал предложение Украине российской вакцины "проявлением информационной войны".