В Кремле ответили на вопрос о том, посещал ли президент России Владимир Путин роскошный дворец в Геленджике, который ему приписывают. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин не посещает стройки частных объектов, передает "Газета".

"Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов", - ответил спикер Кремля на вопрос журналистов.

Напомним, о дворце, который якобы построен для Путина у берега Черного моря в Геленджике, рассказал в своем расследовании оппозиционер Алексей Начальный. Фото этого объекта еще несколько лет назад публиковали другие ресурсы, а Навальный лишь реанимировал тему.

На днях российский бизнесмен-миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что дворец в Геленджике принадлежит именно ему.